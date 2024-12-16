شديد البرودة.. الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق

توقعت هيئة الأرصاد الجوية ، أن يكون طقس الثلاثاء غدا معتدلا نهارا على القاهرة الكبري وشمال الصعيد مائل للبرودة على الوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.



وحول حالة البحر المتوسط سيكون معتدل مع ارتفاع الأمواج من 1.5 :2.25 متر ، والبحر الأحمر سيكون معتدل مضطرب بارتفاع أمواج 1.5:2.5 متر .

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يذكر أن أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا مهما عن حالة الطقس اليوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر 2024، حيث أشارت إلى وجود انخفاض في درجات الحرارة مع سقوط أمطار في بعض المناطق، وحذرت من وجود شبورة مائية صباحًا، كما أوضحت في بيانها عن وجود نشاط للرياح في بعض المناطق، وسنرصد خلال السطور التالية أحوال الطقس بدءًا من اليوم الإثنين وحتى يوم الأربعاء القادم.



أشار بيان هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه يسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.



وأوضح البيان عن وجود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، بينما سيكون هناك سقوط أمطار خفيفة يومي الثلاثاء 17 ديسمبر والأربعاء 18 ديسمبر على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وسيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.