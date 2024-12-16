قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أشرف حكيمي يصل حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا
خطف قلوب العالم بكلماته.. ماذا قال الشيخ خالد النبهان قبل استشهاده؟
«ليلها أصبح نهارا».. طرطوس السورية شهدت أعنف الاستهدافات الإسرائيلية بالأمس
14 يوما.. آخر موعد لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي (الشروط والأوراق)
أحمد موسى: سعر متر الأرض في العاصمة الإدارية وصل 100 ألف جنيه
شديد البرودة.. الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق
الحكومة توافق علي تصفح جميع المواقع التعليميه والحكومية مجاناً
شعبة مخابز القاهرة: لا تحريك في سعر الخبز المدعم
الاتحاد الأوروبي يتبنى عقوبات جديدة على روسيا
على أرض القاهرة .. مصر والأردن يجمعان الصف العربي لدعم سوريا واستقرار المنطقة
برلماني: بعض طلبات التصالح كانت على «مبانٍ وهمية»
حسين فهمي أبرز الحضور.. النجوم يقدمون واجب العزاء لرئيس الأوبرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أصل الحكاية

خطف قلوب العالم بكلماته.. ماذا قال الشيخ خالد النبهان قبل استشهاده؟

الشيخ خالد النبهان
الشيخ خالد النبهان
أحمد أيمن
×

في حدث مؤلم، استشهد الشيخ خالد النبهان، الجد الذي أثار تعاطف الملايين، جراء غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات في قطاع غزة. 

الشيخ النبهان، الذي اشتهر بلقائه الحزين مع حفيدته الشهيدة "روح الروح"، كان قد ودعها بكلمات مؤثرة قبل عام بعدما استشهدت جراء العدوان الإسرائيلي.

من هو الشيخ خالد النبهان؟

الشيخ خالد النبهان “أبو ضياء” هو شيخ فلسطيني ذاع صيته وخطف أنظار وقلوب العالم في نوفمبر 2023، عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للجد نبهان، وهو وهو يحمل جثمان حفيدته ويدعوها بلقب "روح الروح"، مما أثار موجة من التعاطف حول العالم. 

تلك اللحظات الأخيرة التي التقطتها الكاميرا، حيث بدا أنه يلاطف حفيدته وكأنها لا تزال حيّة، لاقت استجابة عاطفية كبيرة، ورفعت كشعار في العديد من المظاهرات المؤيدة لغزة.

تعجبت الأوساط الدولية من قصة الشيخ النبهان ومدى تأثيرها. فقد تضامن معه ناشطون من مختلف أنحاء العالم، معبرين عن حبهم ودعمهم لصموده. 

وفي الذكرى السنوية لاستشهاد حفيدته، كتب العديد من الناشطين كلمات دعم تشيد بقوة وعزيمة الجد الذي واجه الفقدان بشجاعة.

كيف رحل الشيخ خالد النبهان؟

جاء استشهاد الشيخ النبهان بعد غارة إسرائيلية على منزل لآل أبو حجر في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أدت أيضًا لاستشهاد ستة فلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال.

واستشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم، في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث يتواصل العدوان منذ أكثر من عام، مسفرًا عن استشهاد ما يزيد عن 44,875 فلسطينيا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,454 آخرين. 

فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

كلمات الشيخ النبهان قبل وفاته

قبل استشهاده، أعلن الشيخ النبهان في مقابلاته التلفزيونية، عن عدم تصديقه لفقدان حفيدته. فقد عبر بوضوح عن حزنه، قائلاً: "وضعتهم في القبر وأنا أشعر أنهم أحياء، خلال الليل أقول لنفسي ربما هم أحياء، لا أعرف".

وتوالت ردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي بعد استشهاد الشيخ النبهان، حيث نشر عدد من الناشطين صورًا له مع حفيدته مرفقة بتعليقات حزينة تعبر عن فقدانهم. 

وأضاف البعض أن الشيخ كان دائمًا يوزع التفاح والفراولة على الأطفال في المخيمات كمظهر من مظاهر الحب والعناية، مشيرين إلى أن هذه اللحظات ستظل خالدة في الذاكرة.

غزة روح الروح خالد نبهان استشهاد خالد نبهان الشيخ خالد نبهان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر ديسمبر 2024

موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر ديسمبر 2024

صرف معاشات

بالزيادة.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة من التعليم بشأن الطلاب المتأخرين والممتنعين عن سداد المصروفات

عمر زهران

كانت هدية مخصصة للفقراء.. هالة صدقي تكشف مفاجآت في قضية عمر زهران

جروس

بسبب حسين لبيب | تطور في توقيع جروس لـ الزمالك

شوبير

مش بتضيع وقت | شوبير يوجّه رسالة مثيرة لـ الخطيب بسبب نجم الأهلي

وزير التربية والتعليم

إجراء عاجل من التعليم حفاظا على سلامة طلاب ومعلمي المدارس الفنية

محمد حمدي

سر الفيمتو ثانية.. لماذا شارك اللاعب محمد حمدي في نهاية مباراة الزمالك والمصري؟

ترشيحاتنا

مستشفى بني سويف التخصصي

إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في اشتباه اختناق تسرب غاز ببني سويف

جانب من الحدث

صحة الوادي الجديد: تنفيذ قوافل علاجية مجانية بالفرافرة

الحادث

نجاة 50 راكبا فى حادث انقلاب أتوبيس بالأقصر

بالصور

ناقد موضة: نادين نجيم لوحة نابضة بالحياة في إطلالتها الأخير.. شاهد

نادين نجيم
نادين نجيم
نادين نجيم

ناقد موضة يعلق على إطلالات مي عمر في مهرجان البحر الأحمر.. ماذا قال؟

الفنانة مي عمر
الفنانة مي عمر
الفنانة مي عمر

ياسمين صبري بإطلالة رياضية وجسد أكثر رشاقة ونحافة |شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

10 حيل عبقرية لرائحة غسيل منعشة تدوم طويلاً.. أسرار تُغيّر تجربة غسيلك للأفضل

رائحة غسيل منعشة تدوم طويلاً
رائحة غسيل منعشة تدوم طويلاً
رائحة غسيل منعشة تدوم طويلاً

فيديو

ايمان عبد اللطيف

الشروط وموعد القرعة.. تفاصيل هامة عن حج الجمعيات الأهلية

الفنان نبيل الحلفاوى

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي .. تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياته | فيديو

ايمان عبد اللطيف

فرصة لأصحاب المعاشات .. شروط التقديم في شقق الإسكان الجديدة

الفان نبيل الحلفاوى

ادعوا له حالته صعبة .. تفاصيل مرض نبيل الحلفاوي | ماذا قالت عائلته ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

د. عصام عبد القادر - أستاذ المناهج وطرق التدريس - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: دولة وشعب وقيادة ومؤسسات وطنية

المزيد