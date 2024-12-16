خطف قلوب العالم بكلماته.. ماذا قال الشيخ خالد النبهان قبل استشهاده؟

في حدث مؤلم، استشهد الشيخ خالد النبهان، الجد الذي أثار تعاطف الملايين، جراء غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات في قطاع غزة.

الشيخ النبهان، الذي اشتهر بلقائه الحزين مع حفيدته الشهيدة "روح الروح"، كان قد ودعها بكلمات مؤثرة قبل عام بعدما استشهدت جراء العدوان الإسرائيلي.

من هو الشيخ خالد النبهان؟

الشيخ خالد النبهان “أبو ضياء” هو شيخ فلسطيني ذاع صيته وخطف أنظار وقلوب العالم في نوفمبر 2023، عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للجد نبهان، وهو وهو يحمل جثمان حفيدته ويدعوها بلقب "روح الروح"، مما أثار موجة من التعاطف حول العالم.

تلك اللحظات الأخيرة التي التقطتها الكاميرا، حيث بدا أنه يلاطف حفيدته وكأنها لا تزال حيّة، لاقت استجابة عاطفية كبيرة، ورفعت كشعار في العديد من المظاهرات المؤيدة لغزة.

تعجبت الأوساط الدولية من قصة الشيخ النبهان ومدى تأثيرها. فقد تضامن معه ناشطون من مختلف أنحاء العالم، معبرين عن حبهم ودعمهم لصموده.

وفي الذكرى السنوية لاستشهاد حفيدته، كتب العديد من الناشطين كلمات دعم تشيد بقوة وعزيمة الجد الذي واجه الفقدان بشجاعة.

كيف رحل الشيخ خالد النبهان؟

جاء استشهاد الشيخ النبهان بعد غارة إسرائيلية على منزل لآل أبو حجر في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أدت أيضًا لاستشهاد ستة فلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال.

واستشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم، في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث يتواصل العدوان منذ أكثر من عام، مسفرًا عن استشهاد ما يزيد عن 44,875 فلسطينيا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,454 آخرين.

فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

كلمات الشيخ النبهان قبل وفاته

قبل استشهاده، أعلن الشيخ النبهان في مقابلاته التلفزيونية، عن عدم تصديقه لفقدان حفيدته. فقد عبر بوضوح عن حزنه، قائلاً: "وضعتهم في القبر وأنا أشعر أنهم أحياء، خلال الليل أقول لنفسي ربما هم أحياء، لا أعرف".

وتوالت ردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي بعد استشهاد الشيخ النبهان، حيث نشر عدد من الناشطين صورًا له مع حفيدته مرفقة بتعليقات حزينة تعبر عن فقدانهم.

وأضاف البعض أن الشيخ كان دائمًا يوزع التفاح والفراولة على الأطفال في المخيمات كمظهر من مظاهر الحب والعناية، مشيرين إلى أن هذه اللحظات ستظل خالدة في الذاكرة.