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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

بمظهر رياضي .. DS تكشف عن N°8 الكهربائية الجديدة | صور

DS N°8
DS N°8
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تواصل علامة DS الفرنسية من تعزيز تواجدها عالميًا، بعد أن كشفت عن نسختها الجديدة كليًا صاحبة اللقب N°8، والتي تأتي ضمن فئة السيارات الرياضية من عائلة الكروس أوفر، إلى جانب اعتمادها على تقنية الطاقة الكهربائية.

DS N°8

تصميم السيارة DS N°8 الجديدة

 

تأتي السيارة الفرنسية DS N°8 بمصابيح نهارية حرف V ممتد بشكل طولي، بالإضافة إلى مصابيح أمامية نحيفة وحادة المظهر، مع شبكة أمامية ذات خلفية مضيئة، ومرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، بينما استوحى التصميم الخارجي للسيارة بشكل كبير من نسخة أيرو سبورت لاونج بشعار DS، والتي كشف عنها للمرة الأولى في عام 2020.

DS N°8

ترتكز السيارة DS N°8 الجديدة على جنوط رياضية ذات مظهر هندسي أنيق وعجلات 21 بوصة، مقابض أبواب مخفية، وبمفهوم رباعي الأبواب، إلى جانب سعة خلفية لحقيبة التخزين، وقاعدة عجلات طولها 2.900 مم، و4.820 مم للطول الكلي، وعرض كلي يبلغ 1.900 ، و1.580 مم للارتفاع.

DS N°8

تجهيزات السيارة DS N°8 الجديدة 

 

تحتوي السيارة DS N°8 على نظام صوت ELECTRA 3D، مقاعد كهربائية مزودة بخصائص التدفئة والتبريد، مكيف هواء أوتوماتيكي، مقصورة داخلية عصرية تضم شاشة للترفيه وعرض البيانات يبلغ قياسها 16 بوصة، لوحة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة.

DS N°8

القدرات الفنية للسيارة DS N°8

زودت السيارة DS N°8 بمحرك قوة 227 و242 حصانا، وقوة 345 و370 حصانا بحسب الفئات، مع سرعة قصوى تصل إلى 190 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات يمكن للفئة عالية التجهيزات أن تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 5.4 ثانية، مع دعم تقنية الشحن السريع خلال 27 دقيقة للوصول إلى 80% من 20%، ومدى سير يتراوح بين 572 و750 كيلومترًا.

DS N°8
DS DS N°8 سيارة DS N°8 سيارة دي اس سيارة دي اس الجديدة

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