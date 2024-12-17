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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

بعد واقعة حريق المنيل.. حماة وطن يطالب بوضع تدابير لحماية المواطنين من الحرائق

اللواء سامح لطفى عضو هيئة مكتب حزب حماة وطن
اللواء سامح لطفى عضو هيئة مكتب حزب حماة وطن
حسن رضوان
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طالب اللواء سامح لطفى عضو هيئة مكتب حزب حماة وطن، الحكومة بأهمية وضع تدابيرلازمة و عاجلة لحماية أرواح المواطنين في الوحدات السكنية خاصة بالأدوار العليا بعد واقعة حادث حريق المنيل أمس الذي راح ضحيتة أسرة كاملة بمنطقة المنيل.

وأكد “لطفي” في بيان، ضرورة إنشاء فرق طوارئ سريعة الاستجابة والتنسيق مع فرق الدفاع المدني لضمان وصولهم بسرعة لأماكن الحوادث، واستخدام طائرات الدرون لتحديد مواقع المحاصرين في الأدوار العليا، بالاضافة الي إدخال الروبوتات والمعدات الميكانيكية القادرة على دخول المباني للتمكن من انقاذ المواطنين من السنة الحرائق.

وأشار اللواء سامح لطفي عضو هيئة مكتب حزب حماة وطن الي أهمية العمل على تطوير والنهوض بحى المنيل لإعادة لرونقه ونظافته، لافتا الي أن إعادة تأهيل الحي وتحسين البنية التحتية ستنعكس إيجابيًا على السكان من حيث النظافة والخدمات اليومية، وأهمية خلق بيئة صحية من خلال القضاء على التلوث والقمامة وتعزيز المساحات الخضراء.

وأضاف أنه يجب تنفيذ حملات مستمرة لتنظيف الشوارع والميادين بالتعاون مع المجتمع المحلي، وتركيب صناديق قمامة ذكية تسهل عمليات جمع المخلفات بطرق حديثة، بالاضافة الي إعادة تشجير الشوارع وزيادة الحدائق العامة ومسارات المشي على كورنيش النيل والاهتمام بزراعة الأشجار المظللة والنباتات التي تحسن من جودة الهواء و تطوير كورنيش المنيل ليصبح مركزًا جذبًا بمقاعد وممرات للمشي وركوب الدراجات، بالاضافة الي تنظيم فعاليات ثقافية وفنية تُحيي التراث وتجذب السياحة المحلية والأجنبية.

ونعي اللواء سامح لطفي عضو هيئة مكتب حزب حماة وطن، أسرة  نهير السباعى التي تعمل أخصائي بمدرسة القاهره الفنية الصناعية بنات بالمنيل بعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة هي وأسرتها بسبب نشوب حريق في الوحدة السكنية  بالطابق الأخير في عمارة مكونة من 11 طابقًا وأسفر عن مصرعهم إثر إصابتهم بحروق واختناق.

الوحدات السكنية حزب حماة وطن اللواء سامح لطفى حماية أرواح المواطنين واقعة حادث حريق المنيل

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