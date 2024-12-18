نوة شديدة تتعرض لها البلاد| ما هي الفيضة الكبرى.. وماذا تفعل؟

شعر المصريون خلال الأيام القليلة الماضية بقسوة الصقيع مما جعلهم يبحثون بشكل مستمر عن حالة الطقس، ومن المقرر أن تتعرض البلاد اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر إلى نوة الفيضة الكبرى.

نوات الإسكندرية

محافظة الإسكندرية تتعرض لنوات مختلفة خلال فصل الشتاء، وتلك النوات تكون بجدول زمني، حيث أن نوة الفيضة الكبرى سوف تبدأ اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر وتستمر حتى خمس أيام، وتعد هذه النوة من أكثر النوات شدة في فصل الشتاء.

مكونات نوة الفيضة الكبرى

- رياح شمالية غربية قوية لتحقيق تقدم كبير في أمواج البحر.

- أمطار غزيرة هناك في المياه المفتوحة جزئيا.

- تواصل الطقس شديد البرودة طوال اليوم، خاصة في الليل.

- عدم الاستقرار الجوي يعيق حركة الملاحة البحرية بميناء الإسكندرية.

الفيضة الكبرى

تصطحب نوة الفيضة الكبرى أمواج بحرية عالية وحركة بحرية كبيرة، ورغم أن موعدها المتوقع هو 19 ديسمبر، فقد يتأخر أو يتقدم يومًا، وتستمر لمدة 5 أيام متواصلة، وتعتبر من النوات الأشد تأثيرًا على الإسكندرية في فصل الشتاء.

حالة الطقس اليوم

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان صحفي لها، أن يكون طقس اليوم الأربعاء معتدل الحرارة خلال النهار على القاهرة الكبرى للبطولة، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء، بارد في الصباح الباكر، شديد البردة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأضافت هيئة الارصاد، أنه من المتوقع أن تشهد مناطق الساحل الشمالي أمطار تتراوح بين خفيفة ومتوسطة، مع احتمالية لتساقط الأمطار على بعض المناطق في محافظات مطروح وكفر الشيخ والبحيرة.

درجات الحرارة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم الأربعاء، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 09، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 14.