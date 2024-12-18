مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: إسرائيل تواصل تشريد الشعب الفلسطيني

أكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن إسرائيل تواصل تشريد وتهجير الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي عليه وضع حد لوجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال رياض منصور، خلال كلمته التي ألقاها خلال جلسة مجلس الأمن، أنه لا بد من التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، مؤكدًا أن تحقيق العدالة يتطلب التزامًا دوليًا واضحًا بحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشاد مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، بالعلاقات المصرية - الفلسطينية في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات، مؤكدا أن الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية وحقوقها المشروعة نابع من قوة العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.