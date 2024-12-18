هتعمل فلوس وأنت في البيت.. الشهادات البنكية كلمة السر

يبحث العديد من المواطنين عن طرق لتحقيق الأرباح من خلال الشهادات التي يقدمها البنك الأهلي المصري، والتي تتميز بعوائد مرتفعة ودوريات صرف متنوعة، بما في ذلك شهادة ذات مدة عام واحد.

تفاصيل الشهادة البلاتينية السنوية



الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

مدة الشهادة سنة واحدة.

سعر العائد

23.5% شهريًا

27% سنويًا (يصرف بنهاية المدة)

23% يوميًا

نوع العائد ثابت طوال مدة الشهادة.

بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

الاقتراض

يمكن للمستفيد الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي فرع للبنك.

يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان الشهادات.

الاسترداد

لا يمكن استرداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقًا للقواعد والشروط المعلنة من البنك. وفي حالة استرداد الشهادة قبل نهاية مدتها، سيتم استرداد قيمتها الاسمية فقط دون إضافة العائد عن الفترة المنقضية.

في حال اختيار دورة عائد سنوية، يتم استرداد الشهادة بنهاية مدتها مع العائد المستحق.

العائد على الشهادة البلاتينية السنوية لمبلغ مليون جنيه

27% سنويًا 270,000 جنيه.

23.5% شهريًا تقريبًا 19,500 جنيه شهريًا.

23% يوميًا تقريبًا 630 جنيهًا يوميًا.

شهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع

شهادة الادخار بعائد 30% عند استثمار 10,000 جنيه في هذه الشهادة، يحصل المستثمر على

3,000 جنيه في السنة الأولى،

2,500 جنيه في السنة الثانية،

2,000 جنيه في السنة الثالثة،

ليصل الإجمالي إلى 7,500 جنيه على مدى 3 سنوات.







شهادات البنك الأهلي بعائد متناقص



يقدم البنك الأهلي شهادة ادخار ذات عائد متناقص لمدة 3 سنوات بمعدل 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة.

مثال على العائد

استثمار 100,000 جنيه يحصل على 30,000 جنيه في السنة الأولى، 25,000 جنيه في السنة الثانية، و20,000 جنيه في السنة الثالثة.

استثمار 200,000 جنيه يحصل على 60,000 جنيه في السنة الأولى، 50,000 جنيه في السنة الثانية، و40,000 جنيه في السنة الثالثة، بإجمالي 150,000 جنيه على مدار 3 سنوات.

تُعد هذه الشهادات خيارًا متميزًا للمواطنين الذين يسعون لتحقيق دخل ثابت من خلال استثمار مدخراتهم مع الاستفادة من العوائد المرتفعة.