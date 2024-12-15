صرف معاش تكافل وكرامة من بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد.. اليوم

يبدأ اليوم الأحد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر من بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد .

من جانب أخر ينتظر الكثير من المواطنين موعد تطبيق الزيادة الجديدة لـ معاش تكافل وكرامة، حيث يبدأ صرف شهر ديسمبر عدا الأحد.

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي عملية صرف الدعم النقدي تحت مظلة « تكافل وكرامة» عن شهر ديسمبر لـ4.7 مليون أسرة ، بقيمة تبلغ 3 مليار و140 مليون جنيه .

صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر

ويبدأ المستفيدون صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر اليوم الأحد الموافق ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

و شكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما هناك تنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

و يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يشمل 22 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 41 مليار جنيه سنوياً.