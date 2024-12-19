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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

ماهر استينو: مشاريع التخطيط الحضاري مهمتها تغيير حياة المواطن للأفضل

ماهر استينو، عضو اللجنة الاستشارية العليا للتخطيط بمجلس الوزراء
ماهر استينو، عضو اللجنة الاستشارية العليا للتخطيط بمجلس الوزراء
إسراء صبري
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قال الدكتور ماهر استينو، عضو اللجنة الاستشارية العليا للتخطيط بمجلس الوزراء، إن مشاريع التخطيط الحضاري التي نقوم بتنفيذها مهمتها تغيير حياة المواطن للأفضل.

وأضاف استينو، خلال حواره ببرنامج يحدث في مصر المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: نعمل على إعادة بناء المباني التاريخية التي تعرضت أجزاء منها للهدم والاستفادة منها".

وأشار إلى أن التخطيط العمراني يقوم في الفترة الحالية على تحقيق التوازن بين المكاسب الاقتصادية والحفاظ على البيئة، موضحا أن اللجنة الاستشارية العليا للتخطيط برئاسة رئيس الوزراء مهمتها الموافقة على أي مشروع في التخطيط العمراني.

واسترسل: هناك تشريع لتصنيف المناطق الأثرية في مصر والحفاظ عليها في أي مشاريع جديدة، مضيفا: نعمل في الفترة الحالية على وقف تاكل المساحات الخضراء في مصر وزيادتها.

وأوضح أن نصيب الفرد في المساحات الخضراء يتراوح بين 20 إلى 30 متر مربع.

المساحات الخضراء التخطيط الحضاري المباني التاريخية التخطيط العمراني

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