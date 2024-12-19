الوزراء: مشروع التجلي الأعظم يهدف إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية

قال الدكتور ماهر استينو، عضو اللجنة الاستشارية العليا للتخطيط بمجلس الوزراء، إن إعادة توزيع السكان في القاهرة وإدارة العمران بطريقة علمية من أولويات لجنة التخطيط.



وأضاف الدكتور ماهر استينو، خلال حواره ببرنامج يحدث في مصر المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: تطوير منطقة الأهرامات يسعى لتنمية وتطوير المناطق العشوائية المجاورة وإعادة تخطيط المساحات الخضراء.

وتابع: النصيب العالمي للفرد من المساحات الخضراء للفرد من 20 إلى 30 متر مربع وعندنا أقل من متر للفرد في مصر.



واسترسل: "مشروع التجلي الأعظم في سانت كاترين يهدف إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية والروحانية للمكان، وقمنا بعمل نزل بيئية مدفونة

في الأرض بمنطقة التجلي الأعظم في سانت كاترين.