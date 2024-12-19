حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار بهذه المناطق

كشف محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة .

وقال محمود القياتي في مداخلة هاتفية على القناة الاولى الفضائية ، :" نحن على مشارف فصل الشتاء بشكل رسمي ويبدأ رسميا بداية الأسبوع المقبل".

وتابع محمود القياتي :" درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية وتتراوح ما بين 20 لـ 21 درجة في فترات النهار وفي وسط سيناء تعتبر منطقة جبلية مرتفعة تكون درجات الحرارة فيها منخفضة في ساعات الليل ".

وأكمل محمود القياتي :" محافظات الصعيد تسجل درجات حرارة أقل من القاهرة في ساعات الليل ، ونشهد درجات حرارة حول المعدلات الطبيعية".

ولفت محمود القياتي :" نتعرض لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا بما يؤدي إلى سقوط أمطار تصل شدتها إلى غزيرة ورعدية على محافظة مطروح وهذه الامطار بدأت بالفعل وتمتد لتشمل باقي محافظات الساحل الشمالي الغربي ، وهناك فرص خلال ساعات الليل لسقوط امطار على القاهرة ".