رئيسة "القومي للطفولة" تقدم واجب العزاء في ضحية حادث ديروط وتطمئن على طفلتيها

قدمت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، واجب العزاء لأسرة "شريهان صدقى" ضحية حادث ميكروباص ديروط ، بمنزلهم بقرية ديروط الشريف مركز ديروط بمحافظة أسيوط، هذه الأم العظيمة التي ضحت بحياتها لإنقاذ طفلتيها، ضاربة لنا نموذجا في التضحية والبطولة والعطاء.

وحرصت "السنباطي" على لقاء الطفلتين والاطمئنان عليهما، موجهة بتقديم كافة سبل الدعم اللازم لهما، مشيرة الى ان المجلس سيتابع الطفلتين عن كثب للاطمئنان على تلقيهما الدعم اللازم.

كما حرص الدكتور نور أسامة عضو المجلس القومي للطفولة والامومة واستشاري تعديل السلوك على عقد جلسة دعم نفسي للطفلتين، مشيرًا الى استمرار متابعة حالتهما النفسية.