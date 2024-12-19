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رفع درجة الاستعداد للتعامل مع النوة الحالية بالإسكندرية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

رفع درجة الاستعداد للتعامل مع النوة الحالية بالإسكندرية

هطول أمطار بالاسكندرية
هطول أمطار بالاسكندرية
أحمد بسيوني
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أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد بكافة أحياء المحافظة، للتعامل مع النوة الحالية، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لأمطار متفاوتة متوسطة الشدة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على فترات متقطعة.

وكلف محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي، والمتابعة اللحظية لحالة الشوارع ورصد أية حالات طارئة، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع.

كما وجه المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك.

وأكد الفريق أحمد خالد أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار للتدخل الفوري.

جدير بالذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة وهي كالتالي:

•    (الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137) من أي محمول.
•    (الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175) 
•    (الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125)

الاسكندرية امطار غزيرة محافظ الاسكندرية نوة الفيضة الصرف الصحي

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