بعد تحقيق آخر أغانيه 200 مليون مشاهدة.. محمد سعيد يعود بألبوم جديد

يعود المطرب الشاب محمد سعيد لجمهوره بقوة من خلال أول ألبوم غنائي له بعد سلسلة من النجاحات التي حققها خلال الفترة الماضية عبر مجموعة من الأغنيات التي أطلقها على طريقة السينجل وكان أشهرهم أغنيات مثل "لو" و"كنتي قوليلي" و"قالوا عليكي" التي سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي لفترة طويلة.

وقرر "سعيد" العودة بشكل مختلف من خلال ألبوم جديد باسم *مركبة* يطلقه على 3 مراحل؛ حيث يطلق المرحلة الأولى اليوم الخميس، من 7 أغنيات دفعة واحدة عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية، على أن يطلق المرحلتين الثانية والثالثة خلال الأشهر القادمة.

وأطلق سعيد الأغنيات قبل قليل الأغنيات الجديدة وهي "اللي صار وماشي أدور عليكي ومتندهيش وقصة كل يومين ويا غالي وابعديني وهل".



