سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد النظافة ورفع الإشغالات في ناصر وإهناسيا

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظ بني سويف عددًا من مراكز المحافظة، لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع إشغالات الطريق العام، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وتسهيل حركة المرور.

حيث زار اليوم السكرتير العام المساعد مركزي ناصر وإهناسيا بجانب عدد من شوارع مدينة بني سويف، وخلال الجولة تم رصد عدد من المواقع التي تحتاج إلى تكثيف الأعمال لرفع المخلفات وإزالة التعديات التي تعوق حركة المارة والسيارات، وقد تم التأكيد على رفع القمامة بشكل دوري من الشوارع الرئيسية والجانبية

كما أكد السكرتير العام المساعد استمرارالتنسيق بين الوحدات المحلية والإدارات المختصة لمواجهة أي مخالفات تتعلق بالإشغالات العشوائية، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحال والأنشطة التجارية ضمن خطة المحافظة لمواجهة الإشغالات والتعديات وتحقيق السيولة المرورية