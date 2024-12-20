سعرات حرارية منخفظة.. 7 أكلات مناسبة للرجيم

هناك العديد من الأفكار أكلات للرجيم صحية ولذيذة، ويمكن تحضيرها في المنزل بوصفات سهل وسريعة، وغير مكلفة، وفيما يلي سنقوم بذكر بعضها.

أكلات الرجيم

إذا كنتِ تبحثين عن وجبات خفيفة وصحية للرجيم، فإليكِ بعض الأكلات المغذية والمشبعة، والتي تساهم في فقدان الوزن.



طريقة عمل سلطة التونة الصحية

طريقة عمل سلطة التونة الصحية

مقادير طريقة عمل سلطة التونة الصحية :

علبة تونة مصفاة من الزيت

1 كوب خس مفروم

1/2 كوب طماطم مقطعة

1/2 كوب خيار مقطع

1/4 كوب ذرة مسلوقة (اختياري)

ملعقة صغيرة عصير ليمون

ملعقة صغيرة زيت زيتون

ملح وفلفل حسب الرغبة



طريقة عمل سلطة التونة الصحية:

ـ في وعاء، اخلطي التونة مع الخضروات (الخس، الطماطم، الخيار، الذرة).



ـ أضيفي عصير الليمون، زيت الزيتون، الملح، والفلفل، وقلبي جيدًا.



ـ قدميها كوجبة خفيفة أو غداء خفيف مشبع.

السعرات الحرارية: منخفضة، ومصدر ممتاز للبروتين.



طريقة عمل صدر دجاج مشوي مع الخضار

طريقة عمل صدر دجاج مشوي مع الخضار

مقادير طريقة عمل صدر دجاج مشوي مع الخضار:

1 صدر دجاج (150 جرام)

خضار مشكل (بروكلي، جزر، كوسة)

ملعقة صغيرة زيت زيتون

ملح، فلفل، بهارات حسب الرغبة (بابريكا، زعتر)



طريقة عمل صدر دجاج مشوي مع الخضار:

ـ تبّلي الدجاج بالملح، الفلفل، والبهارات.



ـ اشوي الدجاج على الجريل أو في مقلاة بدون زيت لمدة 10-15 دقيقة لكل جانب.



ـ في وعاء، اسلقي الخضار في ماء مغلي لمدة 5 دقائق ثم صفيها.



ـ قلبي الخضار مع زيت الزيتون والملح، وقدميها بجانب الدجاج المشوي.

السعرات الحرارية: وجبة غنية بالبروتين، مشبعة وقليلة الدهون.





طريقة عمل شوربة العدس الصحية

طريقة عمل شوربة العدس الصحية

مقادير طريقة عمل شوربة العدس الصحية:

1 كوب عدس أصفر

1 بصلة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

1 جزرة مبشورة

1 حبة طماطم مفرومة

1 ملعقة زيت زيتون

ملح، فلفل، كركم، كمون



طريقة عمل شوربة العدس الصحية:

ـ في وعاء، سخني زيت الزيتون، وقلّبي البصل، الثوم، والجزر حتى يذبلوا.



ـ أضيفي العدس، الطماطم، والبهارات، ثم أضيفي الماء واتركيه ليغلي.



ـ اتركيه على نار هادئة لمدة 20 دقيقة حتى ينضج العدس.



ـ اهرسي الشوربة باستخدام خلاط يدوي للحصول على قوام ناعم.

السعرات الحرارية: وجبة مشبعة، مليئة بالألياف والبروتين النباتي.





طريقة عمل الزبادي بالشوفان والفواكه

طريقة عمل الزبادي بالشوفان والفواكه

مقادير طريقة عمل الزبادي بالشوفان والفواكه:

1/2 كوب زبادي يوناني

2 ملعقة شوفان

1/4 كوب فواكه طازجة (توت، فراولة، موز)

ملعقة صغيرة عسل (اختياري)



طريقة عمل الزبادي بالشوفان والفواكه:

ـ ضعي الزبادي في وعاء، ثم أضيفي الشوفان والفواكه المقطعة.



ـ أضيفي العسل فوق الخليط وقلبيه.



ـ قدميها كوجبة إفطار أو عشاء خفيفة.

السعرات الحرارية: وجبة خفيفة مشبعة وغنية بالألياف.





طريقة عمل كوسة محشية بالبرغل

طريقة عمل كوسة محشية بالبرغل

مقادير طريقة عمل كوسة محشية بالبرغل:

3 حبات كوسة (مفرغة)

1/2 كوب برغل

1 بصلة مفرومة

1/2 كوب طماطم مفرومة

ملعقة زيت زيتون

ملح، فلفل، بهارات (قرفة، كمون)



طريقة عمل كوسة محشية بالبرغل:

ـ اسلقي البرغل في الماء لمدة 10 دقائق وصفيه.



ـ سخني زيت الزيتون وقلّبي البصل والطماطم، ثم أضيفي البرغل والبهارات.



ـ احشي الكوسة بالخليط، وضعيها في قدر مع قليل من الماء وصلصة الطماطم.



ـ اتركيها على نار هادئة لمدة 20 دقيقة حتى تنضج الكوسة.

السعرات الحرارية: قليلة الدهون وغنية بالألياف.



طريقة عمل وجبة الأومليت بالخضار

طريقة عمل وجبة الأومليت بالخضار

مقادير طريقة عمل وجبة الأومليت بالخضار:

2 بيضة

1/2 كوب فلفل ألوان مفروم

1/4 كوب بصل مفروم

ملعقة صغيرة زيت زيتون

ملح، فلفل، كمون



طريقة عمل وجبة الأومليت بالخضار:

ـ سخني زيت الزيتون في مقلاة، وأضيفي البصل والفلفل وقلّبي لمدة دقيقتين.



ـ اخفقي البيض مع الملح والفلفل، ثم اسكبيه على الخضار في المقلاة.



ـ اتركيه على نار هادئة حتى ينضج، ثم قلبيه على الوجه الآخر.

السعرات الحرارية: وجبة إفطار مشبعة غنية بالبروتين والفيتامينات.



طريقة عمل ساندويتش الأفوكادو بالبيض

طريقة عمل ساندويتش الأفوكادو بالبيض

مقادير طريقة عمل ساندويتش الأفوكادو بالبيض:

1 رغيف توست أسمر

1/2 حبة أفوكادو مهروسة

1 بيضة مسلوقة

ملح وفلفل أسود



طريقة عمل ساندويتش الأفوكادو بالبيض:

ـ ادهني التوست الأسمر بالأفوكادو المهروس.



ـ قطّعي البيضة المسلوقة إلى شرائح وضعيها على الأفوكادو.



ـ رشي الملح والفلفل الأسود، وقدميه كوجبة إفطار أو سناك مشبع.

السعرات الحرارية: مشبعة وغنية بالدهون الصحية والبروتين.