أحمد موسى يهنئ الأهلي بسداسية بلوزداد: عاوزين بطولتنا المفضلة

هنأ الإعلامي أحمد موسى النادي الأهلي ومجلس الإدارة ومحمود الخطيب رئيس الأهلي على الفوز بسداسية مقابل هدف أمام شباب بلوزداد ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، قائلا: البطولة بتاعتنا.

وتابع موسى خلال تقديم برنامج برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن دوري أبطال أفريقيا هي البطولة المحببة للمارد الأحمر، موضحا أن الأهلي فاز بسداسية في ماتش تقيل، ده كان ناقص الشناوي يسجل ووسام أبو علي عامل شغل عالي ومهاجم كبير.

وأضاف استطرد الإعلامي أحمد موسى، أن الشناوي أنقذ الأهلي من أكثر من فرصة محققة كان يمكن أن تغير نتيجة المباراة والهدف الأول الذي دخل فيه مكانش ينفع فيه

ولفت إلى أن جماهير الأهلي انتقدت الشناوي وإمام عاشور قبل انطلاق المباراة، وربما هذا أثر على أداء حارس الفراعنة في بداية المباراة واستقباله الهدف الأول، وبعد الفوز الكبير احتفل الثنائي معا في أرض الملعب وحمل الشناوي إمام عاشور.