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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

سول: 1100 جندي كوري شمالي قتلوا أو جرحوا في حرب أوكرانيا

القوات الروسية في أوكرانيا
القوات الروسية في أوكرانيا
دعاء أبوهشيمة
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سقط أكثر من 1100 جندي كوري شمالي بين قتيل وجريح في الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، وفق ما أفادت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية اليوم الإثنين.

وجاء في بيان للهيئة، نقلته وكالة فرانس برس "نقدر أن نحو 1100 من الجنود الكوريين الشماليين الذين شاركوا مؤخرا في قتال مع القوات الأوكرانية سقطوا بين قتيل وجريح".

في وقت سابق، قال نائب في برلمان كوريا الجنوبية إنَّ ما لا يقل عن 100 من الجنود الكوريين الشماليين الذين جرى نشرهم في روسيا قد قتلوا وأصيب 1000 آخرون في قتال ضد القوات الأوكرانية بمنطقة كورسك.


وأشار النائب لي سيونج كويون للصحفيين إلى أنَّ الخسائر ترجع إلى افتقار القوات الكورية الشمالية إلى الخبرة في حرب الطائرات المسيرة وعدم إلمامها بمعارك التضاريس المفتوحة.

بوتين يتوعد

ويوم الأحد، توعّد الرئيس الروسي فلاديمير بإلحاق مزيد من «الدمار» بأوكرانيا عقب هجوم بطائرات مسيّرة طال برجا سكنيا في مدينة قازان.

واتهمت موسكو كييف بالوقوف خلف هجوم السبت الذي أصاب مبنى شاهقا في المدينة الواقعة على نحو ألف كيلومتر من الحدود الروسية الأوكرانية. وأظهرت لقطات فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، مسيّرة واحدة على الأقل ترتطم بالمبنى الزجاجي الفخم، ما تسبب باندلاع كرة لهب ضخمة. ولم تعلن السلطات سقوط ضحايا.

وقال بوتين في كلمة متلفزة «أيا كان ومهما حاولوا التدمير، سيواجهون دمارا مضاعفا، وسيندمون على ما يحاولون القيام في بلادنا». وكان بوتين يتوجه بالكلام الى رئيس جمهورية تتارستان حيث تقع قازان، وذلك عبر تقنية الاتصال بالفيديو خلال حفل تدشين طريق.

وكانت الضربة على قازان الأحدث في سلسلة من الهجمات الجوية المتصاعدة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي تقترب من إتمام عامها الثالث. ولم تعلّق كييف على هجوم السبت.

روسيا أوكرانيا برلمان كوريا الجنوبية الجنود الكوريين الشماليين

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