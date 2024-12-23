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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

وزير الإسكان يتابع معدلات تسويق عدد من المشروعات

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
قسم الاقتصاد
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عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً صباح اليوم، مع مسئولي الشركة السعودية المصرية للتعمير، لمتابعة معدلات الشركة لتسويق بعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك ضمن اجتماعاته الدورية مع شركات التسويق والتطوير العقاري، لمتابعة معدلات تنفيذ الخطط التسويقية لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض جانب من المشروعات التي تقوم الشركة بالتسويق لها بالإسكندرية" صواري غرب كارفور" والعلمين الجديدة، ومارينا، والفسطاط، كما تم متابعة حجم المبيعات التي قامت الشركة بإنجازه.

وتناول الاجتماع، مختلف التحديات التي تواجه المشروعات التي تقوم الشركة بالتسويق لها، والحلول التي من الممكن أن يتم تنفيذها للتغلب على تلك التحديات.

ووجه المهندس شريف الشربيني، مسئولي الشركة بإعداد مقترح وإرساله للوزارة لدراسة إمكانية تطبيقه لتجاوز التحديات كافة، كما وجه مسئولي الوزارة بوضع جدول زمني لتسليم الوحدات بالمشروعات ووضع آلية متابعة مشتركة مع الشركة لضمان استمرار الأعمال وتسليم الوحدات في المواعيد المقررة.

كما استمع وزير الإسكان لشرح تفصيلي عن الموقف الحالى لخطط الشركة السعودية المصرية للتعمير، لتسويق العديد من المشروعات السكنية والتجارية والإدارية والترفيهية وغيرها من المشروعات التى تنفذها وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكّداً ضرورة الالتزام بالمواقيت الزمنية المحددة لخطط التسويق، ومتابعتها وتقييمها بشكل مستمر، للوصول إلى الأهداف المرجوة،  وتعظيم الاستفادة من مخزون الوحدات لدى الهيئة، وتعظيم العوائد المالية.

وأكّد الشربيني، أنَّ الوزارة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تمّ ضخها بالمشروعات السكنية والتنموية بالمدن الجديدة، ورفع نسب الإشغال والسكن بتلك المدن، وتعظيم العوائد لمواصلة جهودها في تنفيذ المشروعات السكنية والتنموية بأنواعها المختلفة لتلبية احتياجات ومتطلبات الشرائح المتعددة للمجتمع المصري، واستمرار دورها في مشروعات التطوير العمراني، والتي يتمّ تمويل جزء منها من عوائد المشروعات المستهدفة للتسويق.
 

وزير الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شريف الشربيني

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