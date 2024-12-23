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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بشير عبد الفتاح: العالم سيتقبل سوريا «الجديدة» لا «الجهادية»

سوريا
سوريا
عادل نصار
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أكد الدكتور بشير عبدالفتاح، الكاتب والباحث السياسي، أنّ زيارة وزير الخارجية الأردني إلى سوريا، تأتي في سياق مساعي الدول المختلفة سواء كانت في الإقليم أو خارجه؛ بهدف تعظيم مكتسباتها ومصالحها داخل سوريا بعد انتهاء نظام بشار الأسد وفي ظل التطورات الجديدة، فضلاً عن إظهار الدعم والمساندة للسلطة الانتقالية الجديدة.

وتابع «الدكتور بشير عبدالفتاح، الكاتب والباحث السياسي»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ السلطة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة أحمد الشرع ما كان لها أن تتجاوز المرحلة الانتقالية الصعبة دون الدعم من قبل المجتمع الدولي ودول الجوار على كافة الأصعدة السياسي والاقتصادي والأمني.

وأوضح أن هناك رسائل مهمة يتم توصيلها للحكومة السورية الجديدة أن المجتمع الدولي متخوف من نوايا هذه الحكومة بسبب خلفياتها الأيدولوجية الإسلامية الجهادية.

وأشار الدكتور بشير عبد الفتاح، الكاتب والباحث السياسي، إلى أنه «فضلاً عن التأكيد على ضرورة أن تكون سوريا لجميع السوريين، وأن يكون هناك نظاما سياسيا تعدديا يتسع ليشمل كل ألوان الطيف السياسي والإثني، وأن المجتمع الدولي لن يقبل باستبدال نظام استبدادي عسكري بآخر ديمقراطي جهادي، ومن ثم، هذه الرسائل تعتبر مهمة؛ لأنها تأتي من أكثر من طرف بأن العالم سيتقبل سوريا الجديدة، لكن لم يتقبل سوريا جهادية أو حكم إسلامي راديكالي».

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