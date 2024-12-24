أخبار الفن: موعد عرض مسرحية مكسرة الدنيا في موسم الرياض.. وحذف برومو مسلسل السراب لـ خالد النبوي

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن مسرحية مكسرة الدنيا ورامي جمال:

تواصل الفنانة دنيا سمير غانم التحضير والتجهيز لأحدث أعمالها المسرحية «مكسرة الدنيا»، المقرر عرضها يناير المقبل بموسم الرياض.

احتفل عددا من نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم "آخر الخط" بحضور أبطاله وفريق العمل،وذلك في الشيخ زايد.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل السراب للنجم خالد النبوي ، البروموالتشويقي الاول للمسلسل ولكن سرعان ما قامت الصفحه بحذف البرومو.

يستعد النجم رامى جمال لطرح احدث اغانيه والتي تحمل اسم حياتى الحلوة وذلك يوم 30 ديسمبر الجاري احتفالاً بالعام الجديد.