أخبار الفن: موعد عرض مسرحية مكسرة الدنيا في موسم الرياض.. وحذف برومو مسلسل السراب لـ خالد النبوي

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن مسرحية مكسرة الدنيا ورامي جمال:
موعد عرض مسرحية مكسرة الدنيا في موسم الرياض لدنيا سمير غانم
تواصل الفنانة دنيا سمير غانم التحضير والتجهيز لأحدث أعمالها المسرحية «مكسرة الدنيا»، المقرر عرضها يناير المقبل بموسم الرياض.
بحضور أبطاله .. لقطات من العرض الخاص لفيلم آخر الخط
احتفل عددا من نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم "آخر الخط" بحضور أبطاله وفريق العمل،وذلك في الشيخ زايد.
بعد طرحه بساعات ..حذف برومو مسلسل السراب ل خالد النبوي
طرحت الشركة المنتجة لمسلسل السراب للنجم خالد النبوي ، البروموالتشويقي الاول للمسلسل ولكن سرعان ما قامت الصفحه بحذف البرومو.
حياتى الحلوة ..تعرف على موعد طرح أحدث أغنيات رامي جمال
يستعد النجم رامى جمال لطرح احدث اغانيه والتي تحمل اسم حياتى الحلوة وذلك يوم 30 ديسمبر الجاري احتفالاً بالعام الجديد.