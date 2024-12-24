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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

الأقصر خلال 24 ساعة.. فتح باب السداد للمواطنين بمنظومة التقنين.. وانطلاق 87 رحلة بالون طائر

محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
شمس يونس
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نشر لكم موقع صدى البلد مجموعة من الأخبار التي حدثت في محافظة الأقصر على مدار يوم أمس الاثنين، وفي التقرير نبرز أهم الاحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

فتح باب السداد للمواطنين بمنظومة التقنين بالأقصر 


أصدر المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر ، تعليماته  إلى السادة رؤساء المراكز والمدن ومنظومة التقنين بشأن ملف التقنين  ، حيث إعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ ديسمبر الجارى وحتى يوم الخميس ٢ يناير ٢٠٢٥ 
سيتم فتح باب السداد للمواطنين الذين تقدموا للتقنين فى ظل العمل بالقانون 144 لسنة ٢٠١٧ ولم يتثنى لهم دفع أذون السداد "فحص أو معاينة أو كلاهما" ،  حتى يتم إستكمال إجراءات التقنين.



محافظ الأقصر يتفقد مقر مجلس مدينة الأقصر وقاعة المؤتمرات الدولية


قام المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، بجولة تفقدية داخل مدينة الأقصر، برفقة اللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، تفقد خلالها عدد من المنشآت الحكومية والخدمية لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك فى إطار جولاته الميدانية المستمرة.

وشملت جولة محافظ الأقصر، تفقد مقر مجلس مدينة الأقصر، لمتابعة انتظام وسير العمل داخل الإدارات المختلفة، والاطمئنان على حسن استقبال المواطنين.



انطلاق 87 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر


شهدت سماء مدينة الأقصر، اليوم الاثنين،  انطلاق 87 رحلات بالون طائر، على متنها 1900 سائحًا من مختلف الجنسيات، وسط استعدادات أمنية مشددة.

وقال مصدر من مطار البالون إن السائحين قد وصلوا إلى مطار إقلاع البالون بالبر الغربي في تمام الساعة الخامسة صباحا وتمت الرحلة بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بعد موافقة هيئة الأرصاد الجوية على الإقلاع.

تحرير 109 محاضر خلال حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالأقصر
 

قام مجلس مدينة الأقصر بقيادة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق بقيادة العقيد خالد الغول مدير الإدارة ، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة كافة التشوهات البصرية إستهدفت شوارع ( التليفزيون - المدينة - الطيب- عبدالحميد العمده- المنشيه- المحطه - ميدان ابوالحجاج - الكورنيش.

وأسفرت الحملة عن تحرير ١٧ محضر اشغال طريق، ٦بائع متجول، ١١ نظافه عامة، ٢٨ مضبوطات متنوعه، ٤٧ ازالات اداريه ، إضافة إلى إزالة العديد من التشوهات البصرية.

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