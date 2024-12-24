الحريفة يقترب من 5 ملايين جنيه في ثالث أسابيع عرضه بالسعودية

تمكن فيلم الحريفة 2 من التواجد ضمن قائمة الأفلام الأعلى تحقيقًا للايرادات في المملكة العربية السعودية، في أسبوع عرضه الثالث.

وحقق فيلم الحريفة، بطولة نور خالد النبوي إيرادات اقتربت من 360 ألف ريال في أسبوع عرضه الثالث فقط بالسينمات السعودية، وهو ما يقارب 4 ملايين و800 ألف جنيه مصري.

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي مشوق يجمع بين الرياضة والصراعات الاجتماعية، مما جعله يحظى بإشادة النقاد والجمهور.

فيلم الحريفة 2

الفيلم يضم كوكبة من النجوم الشباب على رأسهم نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، دونا إمام، نورين أبوسعدة، وسليم الترك. العمل من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويشهد مشاركة عدد كبير من نجوم الفن كضيوف شرف، من بينهم آسر ياسين، أحمد فهمي، وأسماء جلال، بالإضافة إلى الظهور المميز لنجم كرة القدم المعتزل مايكل أوين ومن إنتاج شركة "تي فيجن" طارق الجنايني.

«الحريفة 2» يعتبر الجزء الثاني من فيلم «الحريفة 1»، الذي نجح في تحقيق إيرادات تجاوزت الـ75 مليون جنيه في دور العرض المصرية.