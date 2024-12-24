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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

ليلة الكريسماس .. فيلم Carry-On يتصدر نسب المشاهدة في مصر

فيلم Carry-On
فيلم Carry-On
أحمد البهى
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تمكن فيلم Carry-On من تصدر المشاهدة فى مصر ، وذلك بعد طرحه بأيام عبر منصة نتفليكس العالمية . 

فيلم Carry-On

حيث أحتل فيلم  Carry-On المركز الأول من أصل 10 مراكز هم للافلام الاعلي مشاهدة علي المنصة فى مصر ، وجاء تصدر العمل بعد حصده استحسان كبير من قبل المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

فيلم Carry-On

يدور فيلم Carry-On حول شخصية  ناثاند ، وهو  موظف أمن مطارات  يباشر عمله على مقعد تفتيش الحقائب إلكترونيا، في أحد أكثر أيام السنة ازدحاما وهي ليلة الكريسماس ، تتصاعد الأحداث عندما يجد ناثان نفسه عالقا في مأزق صعب ، حيث يهدده مسافر غامض بقتل حبيبته ما لم ينفذ طلباته بتمرير حقيبة خطيرة على متن الطائرة ،  وبينما يحاول البطل  الموازنة بين حماية حياة من يحبهم وحياة الركاب، يدخل في اختبار نفسي ومهني يكشف أبعادا خفية من شخصيته.

فيلم Carry-On

 العمل من بطولة تارون إيجرتون الذي  لعب شخصية ضابط أمن المطار إيثان كويبيك، بينما جسد جيسون بيتمان جسد شخصية المسافر الغامض، صوفيا كارسون قامت بشخصية نورا باريس.

فيلم Carry-On
نتفليكس Carry On فيلم Carry On

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