ليلة الكريسماس .. فيلم Carry-On يتصدر نسب المشاهدة في مصر

تمكن فيلم Carry-On من تصدر المشاهدة فى مصر ، وذلك بعد طرحه بأيام عبر منصة نتفليكس العالمية .
حيث أحتل فيلم Carry-On المركز الأول من أصل 10 مراكز هم للافلام الاعلي مشاهدة علي المنصة فى مصر ، وجاء تصدر العمل بعد حصده استحسان كبير من قبل المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي .
يدور فيلم Carry-On حول شخصية ناثاند ، وهو موظف أمن مطارات يباشر عمله على مقعد تفتيش الحقائب إلكترونيا، في أحد أكثر أيام السنة ازدحاما وهي ليلة الكريسماس ، تتصاعد الأحداث عندما يجد ناثان نفسه عالقا في مأزق صعب ، حيث يهدده مسافر غامض بقتل حبيبته ما لم ينفذ طلباته بتمرير حقيبة خطيرة على متن الطائرة ، وبينما يحاول البطل الموازنة بين حماية حياة من يحبهم وحياة الركاب، يدخل في اختبار نفسي ومهني يكشف أبعادا خفية من شخصيته.
العمل من بطولة تارون إيجرتون الذي لعب شخصية ضابط أمن المطار إيثان كويبيك، بينما جسد جيسون بيتمان جسد شخصية المسافر الغامض، صوفيا كارسون قامت بشخصية نورا باريس.