ليلة الكريسماس .. فيلم Carry-On يتصدر نسب المشاهدة في مصر

تمكن فيلم Carry-On من تصدر المشاهدة فى مصر ، وذلك بعد طرحه بأيام عبر منصة نتفليكس العالمية .

فيلم Carry-On

حيث أحتل فيلم Carry-On المركز الأول من أصل 10 مراكز هم للافلام الاعلي مشاهدة علي المنصة فى مصر ، وجاء تصدر العمل بعد حصده استحسان كبير من قبل المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

فيلم Carry-On

يدور فيلم Carry-On حول شخصية ناثاند ، وهو موظف أمن مطارات يباشر عمله على مقعد تفتيش الحقائب إلكترونيا، في أحد أكثر أيام السنة ازدحاما وهي ليلة الكريسماس ، تتصاعد الأحداث عندما يجد ناثان نفسه عالقا في مأزق صعب ، حيث يهدده مسافر غامض بقتل حبيبته ما لم ينفذ طلباته بتمرير حقيبة خطيرة على متن الطائرة ، وبينما يحاول البطل الموازنة بين حماية حياة من يحبهم وحياة الركاب، يدخل في اختبار نفسي ومهني يكشف أبعادا خفية من شخصيته.

فيلم Carry-On

العمل من بطولة تارون إيجرتون الذي لعب شخصية ضابط أمن المطار إيثان كويبيك، بينما جسد جيسون بيتمان جسد شخصية المسافر الغامض، صوفيا كارسون قامت بشخصية نورا باريس.