النواب يناقش تخفيض اشتراكات مترو الأنفاق لطلاب الجامعات

تناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرثا محروس، بشأن عدم إتاحة تخفيض اشتراكات مترو الانفاق لطلاب الجامعات الأهلية بنفس المبالغ المقررة للجامعات الحكومية، الأمر الذي يشكل عبئًا على الطلاب واولياء الأمور.

وأيضا مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد على إبراهيم:

الأول والثاني: بشأن الحاجة الضرورية لتحويل محطة عزبة النخل إلى محطة علوية لتفادى التكدس والازدحام الذي تسببه المحطة في الشوارع الواقعة عليها.



الثالث والرابع: بشأن عدم تنفيذ توصيات لجنة النقل والمواصلات وتقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى الذي تم إقراره بالجلسة العامة للمجلس بتنفيذ وإنشاء محطة مترو جديدة بين محطتي المرج وعزبة النخل، وذلك بحضور رئيس الهيئة القومية للأنفاق.

وقد شملت الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025 مخصصات لدعم نقل الركاب لهيئتي النقل العام والسكك الحديدية ومترو الأنفاق.

وبلغت مخصصات الدعم الممنوح لهيئتي نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية لتغطية جانب من العجز الجاري المحقق بكل منهما، والناتج عن توفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفتها الاقتصادية، وتبلغ تقديرات دعم نقل الركاب نحو ٢٤٥٩ مليون جنيه بمشروع موازنة السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

دعم اشتراكات الطلاب

ووفقا لمشروع الموازنة العامة للدولة التي وافق عليها مجلس النواب، فقد بلغ الدعم الممنوح لاشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق ، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لمواجهة الفرق بين قيمة الاشتراك التجارى والقيمة المخفضة المحصلة من طلاب المدارس والجامعات بما فيها جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لدعم الخدمات العامة لجميع فئات الشعب وعلى وجه الخصوص طلاب العلم ويبلغ هذا الدعم بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲٥/٢٠٢٤ مبلغ ٦٥٠ مليون جنيه ( مبلغ ۲۰۰ مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومبلغ ٤٥٠ مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى بنسبة زيادة نحو %٨,٣% عن الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض بموازنة السنة المالية ۲۰۲٤/۲۰۲۳ والبالغة ٦٠٠ مليون جنيه.