بدون طوابير.. طريقة الحصول على تذاكر المترو

يبحث عدد كبير جدًا من المواطنين، عن كيفية شراء تذاكر المترو من ماكينات تذاكر الذكية TVM في محطات مترو الأنفاق.
طريقة الحصول على تذاكر المترو
- اختيار المحطة المتواجد بها الراكب
- اختيار المحطة التي سيتوجه إليها الراكب
- تحديد عدد التذاكر
- دفع النقود عبر الماكينة واستلام التذاكر
"TVM" لصرف التذاكر بالخطين الأول والثاني للمترو
- ماكينات TVM ستصرف التذاكر آليا بدون أي تدخل من العنصر البشري نهائيًا
- يتم تجديد اشتراكات المترو أيضًا من خلال ماكينات TVM
- تم تركيب هذه الماكينات بالمحطات في الخطين الأول والثاني، 50 ماكينة في محطات الخط الأول و36 ماكينة في الخط الثاني".
- هذه الماكينات تتيح للركاب شراء تذكرة الرحلة الواحدة حتى 10 تذاكر مرة واحدة.
تقبل الماكينة العملات الورقية من فئات (10/5/ 20/ 50/ 100/ 200) جنيه وكذلك العملات المعدنية فئة الجنيه ونصف الجنيه.