عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بدون طوابير.. طريقة الحصول على تذاكر المترو

طريقة الحصول على
طريقة الحصول على تذاكر المترو

يبحث عدد كبير جدًا من المواطنين، عن كيفية شراء تذاكر المترو من ماكينات تذاكر الذكية  TVM في محطات مترو الأنفاق.

طريقة الحصول على تذاكر المترو

  • اختيار المحطة المتواجد بها الراكب
  • اختيار المحطة التي سيتوجه إليها الراكب
  • تحديد عدد التذاكر
  • دفع النقود عبر الماكينة واستلام التذاكر

"TVM" لصرف التذاكر بالخطين الأول والثاني للمترو

 

  • ماكينات TVM ستصرف التذاكر آليا بدون أي تدخل من العنصر البشري نهائيًا
  • يتم تجديد اشتراكات المترو أيضًا من خلال ماكينات TVM
  • تم تركيب هذه الماكينات بالمحطات في الخطين الأول والثاني، 50 ماكينة في محطات الخط الأول و36 ماكينة في الخط الثاني".
  • هذه الماكينات تتيح للركاب شراء تذكرة الرحلة الواحدة حتى 10 تذاكر مرة واحدة.
ماكينات "TVM" لصرف تذاكر المترو

تقبل الماكينة العملات الورقية من فئات (10/5/ 20/ 50/ 100/ 200) جنيه وكذلك العملات المعدنية فئة الجنيه ونصف الجنيه.

اشتراكات المترو الحصول على تذاكر المترو العملات المعدنية العملات الورقية طريقة الحصول على تذاكر المترو صرف تذاكر المترو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

نزل 3 جنيهات وتراجع جديد منتظر|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

الخطيب يُطالب خالد بيبو بتغليظ عقوبة أفشة

تغريم مرتضى منصور 400 ألف جنيه في قضية سب محامي الأهلي.. تفاصيل

بقرار من الفيفا.. مفاجأة لصالح الأهلي في حالة الفوز بنهائي أبطال أفريقيا

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الترم الثاني المقرر انطلاقها 8 مايو بالمدارس

تسريبات بالصوت والصورة.. تفاصيل القبض على الإعلامية حليمة بولند وتبرؤ أسرتها منها

مفاجأة تقلب الموازين| الترجي التونسي مهدد بالاستبعاد من نهائي إفريقيا أمام الأهلي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

وأنت في البيت.. طريقة سهلة لاستخراج تصريح السفر «اعرفها»

وظائف خالية بتلك المستشفيات .. قدم الآن

سعر الذهب اليوم 1 - 5 - 2024

لو هتبني.. تعرف على أسعار الحديد اليوم

كيفية استخراج الكارت الموحد الذكي

لو هتسافر.. كيفية استخراج شهادة تحركات

استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم 30 - 4 - 2024

ترشيحاتنا

مطار دبي الدولي يعلن عودته للعمل بشكل طبيعي

بعد القبض على 100 شخص.. احذروا أشهر حيلة على واتساب

خدمات شاملة إلكترونيًا.. مصر يطلق أول مصرف رقمي في هذا الموعد

240 شاحنة في طريقها لقطاع غزة .. جهود مصرية كبيرة لتهدئة الأوضاع

لو هتبني .. اعرف سعر طن الحديد اليوم بكام

بلومبرج : تركيا تعلن وقف العلاقات التجارية مع إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتعلقت في حبل الغسيل.. سيدة مصرية قررت إنهاء حياتها بعد خناقة مع زوجها

احترس.. 30 سببا لتنميل الأطراف بينها أمراض خطيرة تتطلب العلاج السريع

فوائد فيتامين E والريتنول للبشرة ونصائح الاستخدام .. وتحذيرات خطيرة جدا

رئيس الأركان يعود إلى مصر بعد إنتهاء زيارته الرسمية إلى تركيا

فيديو

1500 جنيه في اليوم.. أحدث وأقوى شهادة إدخار من البنك الأهلي.. فيديو

8 توجيهات .. الرئيس ينصف العمال بقرارات عاجلة .. فيديو

مقتل المليارات في 72 دقيقة فقط.. ماذا لو اندلعت حرب نووية عالمية؟

"أسعار العنب تخض" .. مفاجأة في الأسواق وهذا موعد انخفاضه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ