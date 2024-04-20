احذر الغرامة .. خطوات حجز تذاكر القطارات أونلاين

يسعى العديد من المواطنين إلى اختيار القطارات بشكل يومي باعتباره وسيلة موصلات أرخص وأسرع وعليه تتعدد أنظمة الحصول على تذاكر القطارات ولكن يتجه الكثيرون إلى الكارت الذكي .

طرق حجز تذاكر القطارات



توفر النقل إمكانية الدفع عبر الكارت الذكي لكل الفئات حيث يمكن للمواطن شرائه وحمله واستخدامه فى محطات مترو القطارات المختلفة.



ويمكن للمواطنين دفع قيمة تذاكر القطارات عبر الفيزا والكروت الذكية خاصة بعد إتاحة ماكينات الدفع الإلكتروني، لسداد قيمة التذاكر بمكاتب حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة، والتي تكون موجودة في بعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية، ويصل عددهم إلى 54 محطة كمرحلة أولى،حيث توفر وزارة النقل الحصول علي التذاكر منعا للتعرض بغرامة مالية.

طرق الحصول على تذاكر القطارات



ويمكن الحصول علي تذاكر القطار ات من خلال ما يلي :-

- شبابيك التذاكر بمحطات القطارات، وذلك من خلال توجه الراكب إلى شباك التذاكر في كل محطة من أجل الحصول على التذكرة.

- يمكن الحجز الالكتروني «أون لاين» من خلال موقع الحجز الإلكتروني، والتطبيق الرسمي لسكك حديد مصر لـ «الأندرويد»، و«الأيفون».

- الحصول علي التذاكر من خلال المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض أماكن الجمهورية.

سداد رسوم تذاكر القطارات إلكترونيا

تتضمن منظومة الدفع الفوري لحجز تذاكر السفر بالقطارات من خلال وكلاء البيع التابعين لشركتي «فوري - خالص» المنتشرين على مستوى الجمهورية بعدد 820 ألف نقطة بيع.



حجز تذاكر القطار أونلاين



وعلى خطوات سهلة وبسيطة يمكن للمواطن حجز تذاكر القطار أونلاين عبر للموقع المخصص لحجز تذاكر القطارات أون لاين.

- تتضمن خطوات حجز تذاكر القطار أونلاين تحميل تطبيق الهاتف المحمول«قطارات مصر.. حجز واستعلام» من جوجل بلاي.

- بعد تحميل التطبيق يتم تسجيل الدخول.

- وفي هذه الخطوة يتم القيام بإنشاء حساب جديد.

- وفى هذه الخطوة يختار المواطن اختيار أيقونة «الحجز» من على الشاشة الرئيسية.

- فى هذه الخطوة يتم الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بحجز التذكرة.

ويمكن للمواطن حجز التذاكر قبل السفر ب 14 يوما، وأيضا قبل موعد السفر بيوم كما تتيح الهيئة الدفع بالكروت الذكية «كروت الائتمان - كروت الخصم المباشر الـ Debit Card» من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني «الـ POS» لسداد قيمة التذاكر ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر بإجمالي 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية.