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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو مسافر فى العيد.. خطوات حجز تذاكر القطار أونلاين

تذكرة القطار
تذكرة القطار

يسعى الكثير من المواطنين إلى  حجز قطارات الصعيد الفطر المبارك خاصة بعد وضع هيئة السكك الحديدية،  قواعد تنظيمية قبل حجز تذاكر السفر.

مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2024

ووفرت وزارة النقل تذاكر القطارات الإضافية لعيد الفطر المبارك منذ الخميس 21 مارس حيث تضمنت قواعد  حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2024 ما يلي :- 

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- يشترط الحجز قبل السفر بـ 24 ساعة.
 

-كما أنه يشترط صرف 4 تذاكر فقط من الشباك المخصص لصرف التذاكر بموجب الرقم القومي للفرد.
 

- وقف حجز المجموعات خلال فترة العيد.

ويمكن للمواطنين الراغبين في السفر عبر القطارات حجز تذاكر قطار أون لاين، من خلال تطبيق إلكتروني خصصته الهيئة القومية لسكك حديد مصر خدمة لهذا الغرض.

حجز تذاكر القطار أونلاين

ويمكن عبر خطوات سهلة وبسيطة يمكن للمواطن حجز تذاكر القطار أونلاين عبر للموقع المخصص لحجز تذاكر القطارات أون لاين.

- تتضمن خطوات حجز تذاكر القطار أونلاين تحميل تطبيق الهاتف المحمول«قطارات مصر.. حجز واستعلام» من جوجل بلاي.

- بعد تحميل التطبيق يتم تسجيل الدخول.

- وفي هذه الخطوة يتم القيام بإنشاء حساب جديد.

- وفى هذه الخطوة يختار المواطن اختيار أيقونة «الحجز» من على الشاشة الرئيسية.

- فى هذه الخطوة يتم الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بحجز التذكرة.

طريقة حجز تذاكر القطار

- بعد تسجيل الدول والدخول علي أيقونة الحجز يتم تحديد بيانات الحجز، وتشمل: «محطتي القيام والوصول، وتاريخ السفر، والدرجة، وعدد المقاعد».

- سوف تظهر امامك بيانات القطارات المتاحة وفقا لاختيارات الراكب.

- فى هذه الخطوة يتم ادخال أسماء المسافرين والرقم القومي.

- كما تشمل الخطوات الضغط على أيقونة الدفع والحجز.

- يقوم التطبيق بتحويل المستخدم إلى البنك لدفع قيمة التذكرة.

- اختيار نوع وسيلة السداد، وبيانات السداد.

- بعد نجاح عملية السداد يظهر للركاب بيانات الحجز والتي يتم إرسالها على البريد الإلكتروني.

مدة حجز تذاكر القطار 


ويمكن حجز تذاكر القطار قبل موعد القطار بـ15 يوما، وحتى 5 دقائق قبل مغادرة القطار، وفي حالة تأخير القطارات تأخيرا كليا يستطيع الراكب استرداد قيمة التذكرة كاملة بدون خصم شيء من قيمتها.

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فى 5 دقائق.. طريقة حجز تذاكر القطار أونلاين

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كما تمكن هيئة السكك الحديدية المواطنين من إلغاء حجز قطار أون لاين سابق، بشرط أن يكون الإلغاء قبل 48 ساعة من قيام الرحلة، ويتم رد المبلغ لكارت الائتمان الذي تم الحجز به.

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