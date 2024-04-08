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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بيع كل تذاكر حفل عيد الفطر لـ مي فاروق ونواف الجبرتي في جدة

حفل مي فاروق ونواف
حفل مي فاروق ونواف الجبرتي

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنانة مي فاروق، والفنان نواف الجبرتي، المرتقب في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم 13 أبريل المقبل، عن نفاد تذاكر الحفل بعد أيام من طرحها للجمهور. 

وتستعد مي فاروق، لإحياء حفل غنائي ساهر لها مع الفنان نواف الجبرتي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم 13 أبريل المقبل، ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر. 

 

أغاني مي فاروق

وفي منتصف شهر فبراير، طرحت المطربة مي فاروق، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، بمناسبة عيد الحب، فيديو كليب جديد لأغنيتها " كل الحبيبة " والتى تتعاون فيها مع الشاعر، تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقى أحمد الموجى، والأغنية من إخراج إيهاب العادلي وأحمد الششتاوى، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند. 

 

دارت فكرة التصوير فى إطار رومانسي بسيط، من خلال ظهور مى داخل ستوديو تصوير، وتقوم بعمل جلسة تصوير، وأثناء ذلك تعبر عن فرحتها وشعورها بالسعادة مع حب جديد.


يذكر ان الفنانة مي فاروق كانت قد روجت لأغنيتها الجديدة، عبر صفحاتها الرسمية على المواقع الاجتماعية، ولاقت العديد من التعليقــات والإشادات من محبيها ومعجبيها الذين عبروا عن اشتياقهم لسماع الأغنية.

يذكر أيضا أن مي فاروق كانت قد طرحت منذ فترة قريبة، أغنية بعنوان "ليه " كلمات خالد امين، وألحان محمد رحيم،وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج إيهاب العادلي وأحمد الششتاوى وحققت نجاحا كبيرا، على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية والمواقع الاجتماعية.،كما تعيش مى حالة من النشاط الفنى الكبير  وتستعد لإحياء مجموعة من الحفلات خلال الفترة المقبلة..
تقول كلمات اغنية "كل الحبيبة ":..

 

عارِف كُل الحّبيبه
وكلامهم على أغانيهم 
وعدد ناس فرحانه بيهم 
أنا عشقى أكتر بشوية 
مرة أو اتنين لاء ميه

مين فيهم شاف الطيبة 
أتحدى ّ أحن ما فيهم 
لو يشوفوا طيبتك بعينيهم
زى ما شُفتها ب عينيا 
يجوا يشوفوا الحنيه

تعرف ساعات ب استكترك
على نفسى لما بأبصُ لك 
ولما ب أسمع ندِهتك 
ياما بعينيا ب أصورك

كل الكلام اللى إتكتب 
ف الحُب قبلك ده إتلغىّ
إنت الوحيد اللى إتوهب 
وصف الحياة دى كُلها


بكرة حايتقال أسامينا 
لقلوب لسه بيتلاقوا 
حايقولوا فى إتنين ياما داقوا 
م الدنيا جمال ليالها 
كانوا أغلى حبايب فيها

ده إحنا ف دنيا لوحدينا 
ومفيش زينا هنا تاني 
لاقيا ف حُضنك ده مكاني 
طول مانا شايفاك حواليا 
انا مابغمضشى عينيا

عارف فيك حاجه غريبة 
وعينيك لما أسرح فيهم 
والله دُنيا لوحديهم 
دنيا بلفها ميت لفة 
وأحُضن إيديك واتدفى

الناس لو فيهم عيبه 
أنا ليه بقى مش لاقيالك 
حاجه ألاحظها و أقولهالك 
كُلك ياحبيبى  مزايا 
وحقيقى فرقت معايا
تعرف ساعات ب استكترك
على نفسى لما بأبصُ لك 
ولما ب أسمع ندِهتك 
ياما بعينيا ب أصورك

كل الكلام اللى إتكتب 
ف الحُب قبلك ده إتلغىّ
إنت الوحيد اللى إتوهب 
وصف الحياة دى كُلها

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