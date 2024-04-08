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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لمنع السوق السوداء| النقل تخصص 4 تذاكر قطار لكل فرد في العيد.. شاهد

القطارات
القطارات

قال الكاتب الصحفي حمادة خطاب المتخصص في أخبار وزارة النقل، إن عدد المسافرين يكون كبيرا للغاية  في أيام العيد، لذلك يقيم رئيس الهيئة غرفة طوارئ خاصة بالعيد، و يتم فع حالة الطوارئ في جميع المحافظات بهيئة السكك الحديدية.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"،  أنه يتم المراقبة على القطارات بشكل دوري خلال أيام العيد، معلقاً:" بيكون في متابعة لكل قطار يخرج من الورشة ".


وتابع: "يكون هناك متابعة على التذاكر، لمنع السوق السوداء، كل فرد له أربع تذاكر قطار فقط على بطاقة الرقم القومي".

وزارة النقل أيام العيد السكك الحديدية القطارات التذاكر

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