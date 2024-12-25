خطوة جريئة في عالم التكنولوجيا.. سامسونج وجوجل يكشفان عن أول سماعة XR

أعلنت شركتا سامسونج وجوجل مؤخرًا عن إطلاق أول سماعة XR لهما، والتي تحمل اسمًا داخليًا Project Moohan، مما يشير إلى دخول قوي في مجال تقنيات الواقع الممتد (XR). لكن ما أثار اهتمام الجميع هو العلامة التجارية المحتملة لهذه السماعة.

"سامسونج سويتش": علامة تجارية جديدة؟

وفقًا لملف تسجيل علامة تجارية جديد، يبدو أن سامسونج تفكر في استخدام اسم "Samsung Switch" لسماعات وأجهزة XR المستقبلية. وقد تم تقديم هذا الطلب إلى مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) ومكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية (UKIPO).

يشمل طلب العلامة التجارية مجموعة واسعة من الأجهزة المرتبطة بتقنيات XR، مثل:

سماعات الواقع الافتراضي

نظارات الواقع المعزز

شاشات الواقع المختلط

النظارات الذكية والحواسيب القابلة للارتداء

أجهزة المحاكاة الحركية الافتراضية

يشير هذا الاسم إلى فكرة "التبديل السلس" بين أوضاع الواقع الافتراضي (VR)، الواقع المعزز (AR)، والواقع المختلط (MR)، مما يتماشى مع تعددية وظائف هذه الأجهزة.

هل تواجه سامسونج مشكلة قانونية مع نينتندو؟

نظرًا لأن اسم "Switch" مرتبط بشكل وثيق بجهاز الألعاب الشهير من نينتندو، قد تواجه سامسونج تحديات قانونية بسبب احتمال الخلط بين العلامتين التجاريتين.

ومع ذلك، يمكن أن يتجنب الطرفان أي نزاع إذا تم تصنيف استخدام اسم "Switch" من سامسونج ضمن فئة الأجهزة الغامرة وليس كجهاز ألعاب.

ماذا نعرف عن سماعة XR من سامسونج؟

ستعمل أول سماعة XR من سامسونج بنظام Android XR، ومن المتوقع أن تقدم الميزات التالية:

شاشات Micro OLED/OLEDoS عالية الدقة لتجارب بصرية غامرة.

كاميرات ومستشعرات متعددة لتتبع اليد والتنقل عبر واجهة المستخدم.

دعم لمساعد جوجل الذكي Gemini AI لتعزيز الإنتاجية والترفيه.

من المتوقع أن يتم إطلاق السماعة في وقت لاحق من هذا العام، بسعر يتراوح بين 1,000 و1,500 دولار، مما يجعلها في فئة سعرية متوسطة بين سلسلة Meta Quest وسماعة Apple Vision Pro.

مستقبل سامسونج في سوق XR

سواء تم استخدام اسم "Switch" رسميًا أم لا، فإن طلب العلامة التجارية يكشف عن طموحات سامسونج في هذا المجال.

بفضل مزيج من العتاد القوي والميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، قد تمثل سماعة سامسونج XR إضافة مبتكرة إلى السوق المتنامي لتقنيات الواقع الغامرة.

إذا اعتمدت سامسونج اسم "Switch"، فسيكون ذلك بمثابة خطوة جريئة تؤكد مكانتها في هذا المجال، شرط أن تتجنب أي تعقيدات قانونية محتملة مع نينتندو.

ومع ذلك، فإن مستقبل سامسونج في هذا القطاع يبدو مشرقًا ومليئًا بالتحديات والفرص.