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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تكنولوجيا وسيارات

ما هي ميزة Now Bar في هواتف سامسونج؟.. فيديو

ميزة Now Bar
ميزة Now Bar
شيماء عبد المنعم
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تخضع واجهة One UI 7 الجديدة من سامسونج، المبنية على نظام التشغيل أندرويد 15 حاليا للاختبار التجريبي، والتي تتضمن ميزة رئيسية تطلق عليها الشركة اسم Now Bar، وهو تصور صانعة هواتف جالاكسي الفريد لمفهوم الجزيرة الديناميكية Dynamic Island من آبل. 

ما هي ميزة Now Bar في هواتف سامسونج؟

ميزة Now Bar هي أحد الابتكارات الجديدة من شركة سامسونج، والتي تسهل الوصول إلى التطبيقات والمعلومات بسرعة وسهولة. تتواجد هذه الميزة في هواتف سامسونج التي تعمل بنظام أندرويد 15، وهي توفر لك واجهة مستخدم مرنة تسمح لك بالوصول إلى العناصر المفضلة لديك بسرعة أكبر.

وبحسب ما ذكره موقع “gizchina”، تهدف هذه الميزة الجديدة إلى تحسين تجربة المستخدم من خلال تقديم أدوات ذكية تسهل المهام اليومية، حيث تعتبر Now Bar إضافة جديدة تظهر في الجزء السفلي من شاشة القفل، وتصفه سامسونج بأنه "العنصر المميز" في واجهة المستخدم One UI 7، الذي يجمع بين الإجراءات والتطبيقات الأساسية في مكان واحد، ما يجعل استخدام الهاتف أكثر تخصيصا وسرعة.

ميزات Now Bar

أبرز ميزات Now Bar:


- الوصول السريع للتطبيقات: يمكنك إضافة التطبيقات التي تستخدمها بشكل متكرر إلى Now Bar، ما يسهل عليك الوصول إليها عبر سحب الشريط من الجانب.

- التخصيص: تستطيع تخصيص Now Bar حسب احتياجاتك، حيث يمكنك إضافة تطبيقاتك المفضلة، الإعدادات السريعة، وحتى الأدوات.

- التكامل مع المساعد الذكي: يمكن لميزة Now Bar العمل بشكل متكامل مع Google Assistant أو المساعدات الذكية الأخرى لتوفير معلومات سريعة والمساعدة في تنفيذ الأوامر.

- تحسين تجربة المستخدم: تسهم هذه الميزة في تحسين تجربة الاستخدام العامة للهواتف، ما يساعد المستخدمين على إنجاز مهامهم بسرعة أكبر دون الحاجة للتنقل في القوائم.

تدعم Now Bar القيام بالعديد من المهام من بينها:

- التحكم في الموسيقى ومقاطع الفيديو.

- تتبع التدريبات وتحديد الأهداف.
- البحث عن الاتجاهات للاجتماعات.
- ترجمة النص لإجراء محادثات سلسة.

المساعدة اليومية والأدوات الذكية


توفر Now Bar أيضا وصولا سريعا إلى معلومات الطقس بنقرة واحدة، وفي نهاية اليوم، تعرض اللحظات الرئيسية، ما يساعد المستخدمين على استعادة أفضل أوقاتهم، على الرغم من أن جوجل قامت بتنفيذ بعض الأدوات، مثل تذكيرات الرحلات، إلا أن إصدار سامسونج يجمعها في واجهته، ما يوفر مظهرا جديدا.

تركز واجهة المستخدم One UI 7 على الأمان من خلال محرك البيانات الشخصية المتقدم، تضمن هذه الميزة بقاء المعلومات الشخصية محمية عبر التطبيقات، يتم تخزين البيانات محليا في بيئة آمنة، حيث يتعامل Knox Vault مع مفاتيح التشفير لتعزيز الأمان.

قامت سامسونج أيضا بدمج التشفير ما بعد الكمي، ما يوفر طبقة إضافية من الدفاع. يمنح هذا الابتكار المستخدمين الثقة في حماية بياناتهم الحساسة والخاصة.

تجمع ميزة Now Bar من سامسونج بين الأداء الوظيفي والتصميم الأنيق، ما يجعله ميزة بارزة في One UI 7، ومن خلال دمج الأدوات الأساسية والمهام اليومية مباشرة في شاشة القفل، فإنه يعزز بشكل كبير سهولة استخدام أجهزة Galaxy.

سامسونج أندرويد 15 واجهة One UI 7 ميزة Now Bar ميزات Now Bar

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