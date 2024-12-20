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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

بعد تحديث سامسونج الأخير.. مشكلة تواجه مستخدمي هواتف Galaxy

هواتف Galaxy S22
هواتف Galaxy S22
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قدم تحديث سامسونج الأخير One UI 6.1، عدة مزايا لهواتف Galaxy S22، إلا أنه تسبّب أيضا في مشكلات خطيرة لبعض المستخدمين. 

وبعد تثبيت هذا التحديث، الذي أطلق في سبتمبر 2024، بدأ العديد من مالكي Galaxy S22 بالإبلاغ عن تعطل هواتفهم أو مواجهتها لمشكلات في عملية التشغيل مثل التجميد أو التلعثم، وفقا لما ذكره موقع “sammobile”.

مشكلة تواجه مستخدمي هواتف Galaxy بسبب تحديث سامسونج One UI 6.1

أفاد المستخدمون بأن هواتفهم تتجمد بشكل مفاجئ وتعيد التشغيل عدة مرات يوميا، وتشير هذه الشكاوى- التي نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنتديات سامسونج الرسمية- إلى أن السبب المحتمل هو خلل في اللوحات الأم، وفقا لما ورد عن مراكز الخدمة المعتمدة.

ومع مرور أكثر من عام على صدور Galaxy S22، نجد أن معظم الأجهزة التي تعاني من هذه المشاكل هي خارج الضمان، مما يترك المستخدمين مضطرين لتحمل تكاليف الإصلاح على الرغم من أن سبب المشكلة قد يكون مرتبطا بالتحديث الأخير.

ولم تكن هذه المرة هي الأولى التي تواجه فيها سلسلة Galaxy S22 مثل هذه المشاكل، إذ عانت الأجهزة من مشكلات مشابهة عند إصدار التحديث في وقت سابق من العام، مما اضطر سامسونج لسحب التحديث وإصدار نسخة محسنة بعد فترة قصيرة.

وإذا استمرت المشكلات في الظهور، بات من الضروري أن تصدر سامسونج بيانا رسميا بهذا الشأن، وتقدم تعويضا لمستخدميها عبر استبدال اللوحات الأم مجانا في المراكز المعتمدة.

مشكلة تواجه مستخدمي هواتف Galaxy بسبب تحديث سامسونج One UI 6.1

ويشار إلى أن تحديث سامسونج One UI 6.1 يجلب بعض التغييرات المرئية المذهلة لهواتف Galaxy، خاصة فيما يتعلق بشاشة القفل وAlways On Display، وخلفية شاشة القفل والأدوات الذكية تشق طريقها إلى Always On Display.

وفي الوقت نفسه، تركز واجهة One UI 6.1 بشكل كبير على ميزات الذكاء الاصطناعي، وتعد سلسلة Galaxy S24 هي الأولى في حملة سامسونج لتجربة Galaxy AI.

وتتضمن وظيفة الذكاء الاصطناعي من سامسونج ميزات مثل: دائرة للبحث، الترجمة المباشرة في المكالمات الهاتفية، مساعدة الدردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وLLM، التدقيق إملائي ونحوي قوي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وغيرها.

الذكاء الاصطناعي هواتف Galaxy S22 تحديث سامسونج One UI 61

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