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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

إطلالة جريئة.. مي عمر بفستان قصير باللون الأحمر الناري بأجواء الكريسماس

مي عمر
مي عمر
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أطلت الفنانة مي عمر مؤخرًا بإطلالة لافتة وجريئة خلال احتفالاتها بأجواء الكريسماس، حيث شاركت متابعيها على "إنستجرام" عدة صور جديدة تظهر فيها بأناقة لافتة.

إطلالة مي عمر فى الكريسماس 

ارتدت مي فستانًا قصيرًا أنيقًا باللون الأحمر الناري من خامة المخمل الفاخرة، والذي جاء بتصميم مجسم يناسب قوامها بشكل رائع، ما أبرز أنوثتها وجمال ملامحها. كان الفستان ذو قصة قصيرة فوق الركبة، مما أضفى لمسة جريئة على إطلالتها وأعطاها مظهرًا عصريًا وجذابًا يتناسب مع أجواء الاحتفال بالكريسماس.

ولم تكتفِ مي عمر بالفستان فقط، بل اعتمدت مكياجًا ناعمًا يتناسب مع لون بشرتها، مما أضفى لمسة من الطبيعية والجمال البسيط. أما تسريحة شعرها، فقد اختارت مي أن تترك خصلات شعرها الويفي تتدلى على كتفيها بشكل عفوي، مما أضاف لإطلالتها سحرًا خاصًا من الحيوية والنعومة.

وبالنسبة للأحذية، نسقت مي مع فستانها حذاءً باللون الأحمر ليكمل الإطلالة ويعزز من تناغم الألوان في مظهرها العام. هذه الإطلالة الجريئة والمميزة لمي عمر لاقت إعجابًا واسعًا من متابعيها على السوشيال ميديا، حيث عكست أسلوبها الأنيق والجذاب في واحدة من أكثر المناسبات بهجة في العام.

مي عمر
مي عمر
مي عمر 

أحدث أعمال الفنانة مي عمر كان في مسلسل "علاقة مشروعة" الذي تم عرضه في موسم رمضان 2024. في هذا المسلسل، قامت مي عمر بدور البطولة إلى جانب الفنان التونسي ظافر العابدين. تدور أحداث العمل حول قضية اجتماعية تتمحور حول العلاقات الزوجية والتحديات التي قد تواجهها في المجتمع المعاصر، حيث تتفاعل شخصيات المسلسل في إطار من الدراما والتشويق.

كما ظهرت مي عمر أيضًا في بعض الإعلانات التجارية التي لاقت قبولًا كبيرًا بين جمهورها، إضافة إلى مشاركتها في العديد من الفعاليات والمهرجانات السينمائية التي تتعلق بصناعة الترفيه. 

مي عمر الكريسماس الفنانة مي عمر إطلالة مي عمر فى الكريسماس فستانًا قصيرًا

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