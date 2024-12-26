الجيش الأوكراني يتصدي لـ 20 مسيرة روسية خلال الساعات الماضية

أعلن الجيش الأوكراني تصدي قوات الدفاع الجوي التابعة لـ20 طائرة مسيرة روسية خلال الساعات الماضية.

وكانت شركة دي تيك، أكبر شركة طاقة خاصة في أوكرانيا، أكدت إن روسيا هاجمت صباح أمس، "الأربعاء"، محطات توليد الطاقة التابعة لها، مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمعدات.

وقالت الشركة عبر تطبيق "تليجرام" للمراسلة: "هذا العام، يعد هذا الهجوم الكبير الثالث عشر على قطاع الطاقة الأوكراني والعاشر على منشآت الطاقة التابعة للشركة".

أوكرانيا تتسلم من لاتفيا 612 مركبة مصادرة بقيمة إجمالية تبلغ 2.25 مليون يوروأوكرانيا تتسلم من لاتفيا 612 مركبة مصادرة بقيمة إجمالية تبلغ 2.25 مليون يورو



وتشنّ روسيا هجوما كبيرا يستهدف قطاع الطاقة في أوكرانيا حيث عمدت السلطات إلى فرض قيود على الاستهلاك، بحسب ما أعلن وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو صباح الأربعاء.

وأوضح الوزير عبر تليجرام "يهاجم العدو مجددا بشكل كبير قطاع الطاقة. تتخذ الشركة المشغّلة الإجراءات اللازمة لخفض الاستهلاك بغرض التقليل من التداعيات السلبية على شبكة الطاقة".