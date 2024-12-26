الحذاء الذهبي .. عمرو سلامة يكشف تفاصيل حلقة الليلة من " ساعته وتاريخه "

نشر المخرج عمرو سلامة عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك ، صورة تجمعه بكل من أحمد داش وعمر شريف ، ابطال حلقة الليلة من مسلسل ساعته وتاريخه .

وعلق عمرو سلامة قائلًا : النهاردة هتعرض حلقة من مسلسل "ساعته وتاريخه" حلقة قريبة جدا من قلبي، وتكاد تكون من اكثر الحاجات اللي أخرجتها فخور بيها، لموضوعها، ولتشابهها بشكل ما مع موقف عشته وأنا صغير.

وتابع عمرو سلامة : من اكثر الحاجات اللي بسطتني برضه اني عملتها مع اثنين نجوم لسة بعتبرهم أولادي، أحمد دش وعمر شريف، اللي بتشرف ان أول تجاربهم التمثيلية كانت معايا، وعملت معاهم عملين بعتبرهم من أكثر أعمالي قربا لقلبي.

واستكمل عمرو سلامة : منتظر رأيكم في الحلقة، وبشكر كل الناس اللي تعبت معايا جدا في الحلقة ديه ، إسم الحلقة (الحذاء الذهبي) ملف رقم ٧.