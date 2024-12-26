مسلسل "فقرة الساحر" يتصدر نسب المشاهدة في مصر

تمكن مسلسل فقرة الساحر من بطولة اسماء جلال وطه الدسوقي ، من تصدر نسب المشاهدة في مصر عبر منصة يانجو بلاي .

فقرة الساحر" هي قصة مثيرة تسلط الضوء على مغامرات ثلاثة أصدقاء – لمى، ألفي، ومكس – الذين ينطلقون في رحلة من الوفاء والصداقة لتأسيس فريق بارع من المحتالين. بفضل مهاراتهم الفريدة، يستهدفون الأثرياء الذين يعتبرونهم مستحقين وفق معاييرهم الأخلاقية الصارمة، مع الالتزام بقواعده الصارمة: عدم إلحاق أي ضرر جسدي، وعدم استهداف الأبرياء. يقدم المسلسل مزيجًا من الذكاء، الطموح، العدالة، وإثارة السرقة، مع طابع درامي مشوق ومبتكر.

فقرة الساحر من إخراج تامر محسن وإنتاج "TVision"، مع سيناريو من تأليف إياد صالح.

المسلسل يضم مجموعة من الفنانين وهم : أسماء جلال، طه دسوقي وعلي قاسم، إلى جانب مجموعة من المواهب الصاعدة، وهو مسلسل مستوحى من أحداث حقيقية يمزج بين المغامرة والأكشن والإثارة و ينتمي إلى نوعية أعمال السطو الجريئة. يتألف المسلسل من ثماني حلقات تأخذ المشاهدين في رحلة مشوقة ومليئة بالمفاجآت.