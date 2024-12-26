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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

2.767 مليار جنيه لتطوير منظومة الري ودعم التنمية الزراعية بالبحيرة

منظومة التنمية الزراعية بالبحيرة
منظومة التنمية الزراعية بالبحيرة
ساندي رضا
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أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة تضع تطوير مشروعات الري في مقدمة أولوياتها،  باعتبارها أحد الركائز الأساسية لدعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن المائي بالمحافظة.

وفى هذا الإطار تبذل المحافظة جهودًا كبيرة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لتنفيذ مشروعات استراتيجية تهدف إلى تحسين منظومة إدارة الموارد المائية وتعزيز كفاءة استخدام المياه، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المزارعين ومستوى الإنتاج الزراعي.

وأشارت المحافظ إلى أن مشروعات قطاع الري الجاري تنفيذها تأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، حيث تم اعتماد ٢ مليار و٧٦٧ مليون جنيه لتنفيذ ٨٤ مشروعاً تتمثل فيما يلى:

مشروعات الإدارة العامة لمشروعات تطوير الرى لغرب الدلتا والتى يبلغ عددها ٢٦ مشروعاً بتكلفة إجمالية ٤٨٩ مليون جنيه وتشمل عمليات توريد وتركيب شبكات جهد منخفض ومتوسط و تأهيل ترع ومساقى لعدة مناطق بالمحافظة.

مشروعات بالإدارة العامة لرى غرب البحيرة بتكلفة إجمالية ٨٥ مليون جنيه والتى تشمل ٧ مشروعات تتمثل فى تأهيل ترع وجنابيات لمناطق متعددة ، كما جارى تنفيذ عملية إحلال وتجديد وتأهيل البوابات لأفمام الترع والمسافة بدائرة الإدارة العامة لرى البحيرة بتكلفة إجمالية ٤ مليون جنيه

ويواصل قطاع الرى جهوده لتنفيذ المشروعات ضمن الخطة الاستثمارية الحاليه حيث بلغ إجمالى مشروعات الإدارة العامة للتوسع الافقى مليار و ١٣١ مليون جنيه والتى تشمل ١٥ مشروع تتمثل فى تأهيل ٤ ترع بنطاق الدلنجات ودمنهور وكذلك تأهيل وتبطين عده ترع بنطاق ايتاى البارود وكفر الدوار و الرحمانية.

كما بلغت التكلفة الإجمالية لمشروعات الإدارة العامة لرى النوبارية ٣٥٠ مليون جنية تشمل ٥ مشروعات بنطاق ابو المطامير ، بالإضافة لاعتماد ٥٢٣ مليون جنيه لتنفيذ عدد ٢٥ مشروعاً بإقليم صرف غرب الدلتا فى عدة مراكز بنطاق المحافظة.

وتؤكد محافظ البحيرة على أن هذه المشروعات تمثل خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي والزراعي بالمحافظة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية للري، وتواصل المحافظة العمل بخطى ثابتة بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

محافظ البحيرة البحيرة منظومة الراى و الزراعة بالبحيرة

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