تصعيد إسرائيلي.. يونيسيف: الأطفال في غزة يموتون بسبب البرد وانخفاض الحرارة

علق كاظم أبو خلف المتحدث باسم منظمة "اليونيسيف"، على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وقال كاظم أبو خلف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، : "العالم يرى ويسمع ما يفعله الاحتلال في قطاع غزة".



وتابع كاظم أبو خلف: "الأطفال في قطاع غزة يموتون بسبب البرد وانخفاض درجات الحرارة بسبب استمرار التصعيد الإسرائيلي".

وأكمل كاظم أبو خلف: "في أقل تقديراتنا هناك 14 ألف و500 طفل في غزة انتقلوا إلى قائمة الضحايا والشهداء بسبب التصعيد الإسرائيلي".

ولفت كاظم أبو خلف: "معدل خروج الأطفال من قطاع غزة لتلقي العلاج انخفض بشكل كبير والاوضاع الإنسانية صعبة للغاية هناك".

وتابع كاظم أبو خلف: "نحاول ان نقوم بإيصال البطاطين والملابس للأطفال في قطاع غزة لكن ما يسمح بدخوله من مساعدات نقطة في بحر".