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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

الفرق بين الإهمال والخطأ الطبي في سياق مشروع قانون المسئولية الطبية

الاهمال الطبي
الاهمال الطبي
حسن رضوان
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يبحث عدد كبير من المواطنين عن الفرق بين الإهمال والخطأ الطبي في سياق مشروع قانون المسئولية الطبية، حيث إن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار قانوني يحدد المسئوليات والعقوبات المتعلقة بالممارسات الطبية لضمان العدالة وحماية المرضى والأطباء.

وفي هذا الصدد يرصد موقع صدى البلد الفارق بين الإهمال والخطأ الطبي وكيفية التعامل القانوني مع الحالتين فيما يلي:

أولا الإهمال الطبي 
 الإهمال الطبي هو عدم قيام الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية بالالتزام بالمعايير الأساسية للمهنة، ما يعرض المريض للخطر أو يؤدي إلى أضرار جسيمة.


 أمثلة على الإهمال الطبي  


 - ترك أدوات طبية داخل جسم المريض بعد الجراحة.  
 - عدم متابعة حالة المريض بالرغم من الحاجة الواضحة لذلك.  
 - تأخر أو تجاهل إعطاء العلاج الضروري.  

 
 الإهمال الطبي يعبر عن تقاعس أو عدم انتباه، وغالبًا ما يكون متعمدًا أو نتيجة لعدم الالتزام بالمعايير.  

عقوبات الإهمال الطبي


 في إطار مشروع القانون، قد يتم اعتبار الإهمال جريمة تستحق المحاسبة الجنائية أو التأديبية حسب حجم الضرر وملابساته.

ثانيا الخطأ الطبي

 الخطأ الطبي يحدث عندما يتخذ الطبيب قرارًا أو ينفذ إجراءً طبيًا يؤدي إلى نتيجة غير مرغوبة، بالرغم من أنه تصرف بناءً على معايير مهنية سليمة أو ضمن اختصاصه.  

أمثلة على الخطأ الطبي


 - وصف علاج بطريقة خاطئة بناءً على أعراض غير دقيقة.  
 - إجراء عملية جراحية بناءً على تشخيص ثبت لاحقًا أنه غير صحيح.  
 - مضاعفات نادرة وغير متوقعة تحدث نتيجة إجراء طبي.  
 الخطأ الطبي يكون غير مقصود وينتج عن سوء تقدير، لكنه لا يشير إلى إهمال أو تقاعس.  

عقوبات الخطأ الطبي

  
 مشروع القانون يميل إلى التعامل مع الأخطاء الطبية من منظور تعويضي وليس جنائيًا، لضمان حماية الأطباء من الملاحقة العشوائية مع تحقيق العدالة للمرضى.  

الفرق الأساسي بين الخطأ الطبي والإهمال


القصدية
  - الإهمال غالبًا ينطوي على تقصير واضح أو تجاهل.  
  - الخطأ الطبي ينطوي على محاولة علاجية حسنة النية لكنها لم تنجح.  

التأثير القانوني
  - الإهمال يعاقب جنائيًا وقد يؤدي إلى سحب التراخيص.  
  - الخطأ الطبي قد يقتصر على تعويض المريض من خلال صندوق التعويضات الذي ينص عليه القانون.  

في مشروع قانون المسئولية الطبية يتم تشكيل لجنة مختصة لفحص الشكاوى وتحديد ما إذا كانت الحالة ناتجة عن إهمال أو خطأ طبي و يُلزم القانون بإيجاد آليات لحماية الأطباء من البلاغات الكيدية، وفي نفس الوقت يضمن تعويض المرضى الذين تعرضوا للأضرار.  

مشروع قانون المسؤولية الطبية الخطأ الطبي الإهمال الطبي الإهمال

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