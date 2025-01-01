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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

إطلالة جريئة وجمال لا يُقاوم.. نيكول سابا تتألق بفستان ذهبي لامع|شاهد

نيكول سابا
نيكول سابا
أسماء عبد الحفيظ
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في أحدث ظهور لها، شاركت النجمة اللبنانية نيكول سابا مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، حيث خطفت الأنظار بإطلالة جريئة وأنيقة تعكس ذوقها الرفيع وشخصيتها الساحرة.

إطلالة نيكول سابا

ظهرت نيكول سابا في فستان طويل بأكمام طويلة ورقبة عالية، جاء باللون الذهبي اللامع، ليضيف لمسة من الفخامة والتألق على إطلالتها.

 لكن ما ميز هذا الفستان بشكل خاص هو الفتحة الجريئة التي ظهرت عند الساق من الخلف، ما أضفى على إطلالتها مزيداً من الجُرأة والأنوثة، وجعلها تتألق بثقة على السجادة الحمراء.

أما من الناحية الجمالية، فقد اختارت نيكول سابا مكياجاً قوياً وجذاباً، حيث اعتمدت على أحمر شفاه باللون البينك الواضح، مما أبرز ملامح وجهها بطريقة مثالية. كما اهتمت برسم عيونها بوضوح، مع وضع مكياج يتماشى مع إطلالتها الجريئة ويعكس جمالها الفريد.

وفيما يتعلق بتسريحة شعرها، اختارت نيكول ترك شعرها منسدلاً بشكل ويفي على كتفيها، مما أضاف لمسة من العفوية والأناقة على لوكها، وكأنها تبث روحاً من الحيوية والطبيعية مع لمسة من الرقي.

لطالما عُرفت نيكول سابا بقدرتها على اختيار الإطلالات التي تمزج بين الجمال والجُرأة، وهي اليوم تواصل تألقها بإطلالات لا تُنسى، مؤكدة مكانتها كواحدة من أبرز أيقونات الجمال في العالم العربي.

 نيكول سابا
 نيكول سابا
 نيكول سابا
 نيكول سابا

 تُعد نيكول سابا واحدة من أبرز النجوم في عالم الفن العربي، واحتلت مكانة مميزة في قلوب جمهورها بفضل موهبتها الاستثنائية وجمالها اللافت. بدأت مسيرتها الفنية في التسعينيات كعضو في فرقة "الفور كاتس"، حيث أثبتت نفسها بموهبتها الفائقة في الغناء والتمثيل. ولكن نيكول لم تقتصر على الغناء فقط، بل قدمت العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية التي حققت نجاحات كبيرة، مما جعلها واحدة من أكثر الوجوه شهرة في الدراما العربية.

تميزت نيكول بقدرتها على التنوع بين الأدوار، حيث قدمت شخصيات مختلفة سواء في الأفلام أو المسلسلات، وأثبتت قدرتها على التألق في كافة الأنماط الفنية. وبالإضافة إلى نجاحاتها في مجال الفن، اشتهرت نيكول بمظهرها الرائع وإطلالاتها الجريئة التي تجعلها دائماً محط الأنظار في مختلف المناسبات. تعد نيكول سابا من أيقونات الموضة والجمال في العالم العربي، حيث تحرص على اختيار ملابس تناسب شخصيتها وتعكس قوتها الأنثوية.

من خلال نجاحاتها المتتالية في الغناء والتمثيل، استطاعت نيكول أن تترك بصمة واضحة في الساحة الفنية، ويستمر حب جمهورها لها في النمو، مما يضمن لها مستقبلاً مشرقاً في عالم الفن.

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إطلالة جريئة وجمال لا يُقاوم.. نيكول سابا تتألق بفستان ذهبي لامع|شاهد

نيكول سابا
نيكول سابا
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