"اتحاد الكاراتيه": مصر من أوائل دول الاتحاد الدولي تصدرا للتصنيفات

أكد رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه كابتن محمد الدهراوي، أن مصر من أوائل الدول بالاتحاد الدولي للكاراتيه المتصدرة التصنيف سواء الناشئين الشباب أو الكبار، ويعود تفوق اللاعبين المصريين في البطولات العربية والدولية إلى التدريب الجيد للمنتخبات، إضافة إلى البطولات المحلية التي ينظمها الاتحاد المصري بشكل مستمر.



وقال رئيس اتحاد الكاراتيه في مداخلة مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري اليوم الخميس، "إن مصر تصدرت البطولة العربية بالأردن التي شارك بها 10 دول، بإجمالي 51 ميدالية منها 32 ميدالية ذهبية"، لافتا إلى أن المنافسة كانت قوية خاصة وأن الأردن هي صاحبة الأرض وهي منافس قوي لمصر خاصة في الكوميتيه، وكذلك السعودية والمغرب.



وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه لاعبي الكاراتيه، أوضح رئيس الاتحاد أن أهم التحديات هي توالي البطولات دون وقت كافي بينها للتدريب، فبعد العودة من بطولة العالم للناشئين الشباب 21 سنة في أكتوبر الماضي بإيطاليا، تم المشاركة في البطولة العربية دون وقت كافي للتدريب للبطولات الكبيرة.



وأشار إلى أن البطولة العربية شارك بها أكثر من 600 لاعب وتضم مراحل الأشبال والناشئين والشباب، وتُعد البطولة من أقوى البطولات العربية في تاريخ الاتحاد العربي.