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صرف شهرين لـ250 ألف شخص من أصحاب المعاشات بـ نقابة الزراعيين | تفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

صرف شهرين لـ250 ألف شخص من أصحاب المعاشات بـ نقابة الزراعيين | تفاصيل

صرف شهرين لـ250 ألف شخص من أصحاب المعاشات
صرف شهرين لـ250 ألف شخص من أصحاب المعاشات
عبد العزيز جمال
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أعلنت نقابة الزراعيين عن صرف شهرين لأصحاب المعاشات والورثة بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة، ابتداءً من 1 يناير 2025.

ويستفيد من هذه الخطوة أكثر من 250 ألف شخص من أصحاب المعاشات، وتأتي هذه المبادرة ضمن التوجه الاجتماعي والخدمي للنقابة لدعم أعضائها وتحسين أوضاعهم المعيشية.

صرف شهرين لـ250 ألف شخص من أصحاب المعاشات التابعين لنقابة الزراعيين

إنجازات 2024

وأكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن النقابة تمكنت خلال عام 2024 من صرف 14 شهرًا من المعاشات، هذا الإنجاز تحقق بفضل الإدارة الاستثمارية المحترفة لموارد النقابة، وترشيد الإنفاق، وتحسين كفاءة تحصيل المستحقات من الموارد المختلفة مثل الأسمدة والمخصبات والمبيدات، وفقًا للقانون.

خطط استثمارية لتعزيز الموارد

أوضح "خليفة" أن النجاحات التي حققتها النقابة تأتي نتيجة لإدارة فعالة استهدفت الاستغلال الأمثل للأصول ورفع كفاءة الاستثمارات.

 وأضاف أن مجلس إدارة النقابة يعمل بجد لضمان تقليص الفجوة في صرف المعاشات، مع الأمل في أن يكون عام 2025 بداية لاستقرار أكبر واستمرار صرف المعاشات بانتظام.

مشروعات جديدة لتعزيز الخدمات

في إطار تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات، أعلن نقيب الزراعيين بدء الأعمال الإنشائية لمبنى جديد على أرض السينما والمسرح المجاورة لمقر النقابة برمسيس.

كما أشار إلى الانتهاء من المرحلة الأولى لنادي الزراعيين ببورسعيد، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية.

رسالة للنقابيين وأصحاب المعاشات

اختتم "خليفة" بتأكيد حرص مجلس إدارة النقابة على تقديم أفضل الخدمات لأعضائها، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس الالتزام المستمر نحو تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للزملاء المهندسين الزراعيين.

في سياق آخر، كرمت نقابة الزراعيين في حفل مميز شهد حضور شخصيات بارزة من القطاع الزراعي والأكاديمي، المهندس حامد الشيتي باعتباره شخصية العام الزراعية 2024. 

حضر التكريم الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، والدكتور سعد نصار محافظ الفيوم الأسبق، والدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق، وعدد من كبار الشخصيات مثل الدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة السابق، والدكتور محسن البطران أستاذ الاقتصاد الزراعي.

تقدير لدور محوري في تطور القطاع الزراعي

تم اختيار الشيتي بناءً على إجماع مجلس النقابة وتأييد المهندسين الزراعيين في مختلف المحافظات، لما قدمه من مساهمات استثنائية لدعم الزراعة المصرية، شملت جهوده إدخال أصناف زراعية جديدة مثل الفراولة عالية الإنتاجية، والتي تحولت بفضل مساهماته من منتج محلي إلى سلعة تصديرية تنافس عالميًا، محققة لمصر المركز الأول عالميًا في صادرات الفراولة المجمدة.

العمل الزراعي كرسالة سامية

أعرب الدكتور سيد خليفة عن فخر النقابة بهذا التكريم، مشيرًا إلى أن الشيتي يمثل نموذجًا مشرفًا للمهندس الزراعي الذي يعمل بإخلاص لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي، ولفت إلى دوره الكبير في إدارة ملفات حيوية، مثل الاستخدام الآمن والمسؤول للمبيدات، ما ساهم في تحسين جودة المنتجات الزراعية وزيادة قدرتها على النفاذ للأسواق العالمية.

تاريخ من العطاء والإنجازات

في كلمته خلال الحفل، أكد المهندس حامد الشيتي أن العمل الزراعي هو مصدر فخر له ولأسرته، موضحًا أن النقابة الزراعية هي بيت خبرة يجمع المهندسين الزراعيين الذين يسعون لخدمة الأمن الغذائي المصري. 

وأشار الشيتي إلى أن الزراعة ليست مجرد مهنة، بل هي "تاج العلوم" التي تجمع كل المجالات الحياتية وتنعكس على جودة حياة المواطنين.

إسهامات في تحقيق الأمن الغذائي

تحدث الشيتي عن إنجازاته في زيادة إنتاجية القمح، التي وصلت إلى 23 أردبًا للفدان، مشددًا على أهمية تبني ممارسات زراعية جيدة لتحسين استغلال الموارد المائية والأرضية، بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي. 

كما دعا لدعم المزارعين من خلال تطبيق التوصيات الفنية لتحقيق أفضل إنتاجية، ما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والتصدير الزراعي.

اختتم التكريم بالإشادة بدور الشيتي ورموز الزراعة المصرية مثل المهندس كامل دياب والدكتور سمير النجار، الذين تركوا بصمات واضحة في تطوير القطاع الزراعي. 

وأكد نقيب الزراعيين أن النقابة ملتزمة بتوثيق إنجازات هؤلاء الرواد، لتظل إرثًا يُلهم الأجيال المقبلة في مواصلة النهضة الزراعية.

هذا التكريم يعكس تقديرًا عميقًا لعقود من الجهود المبذولة في خدمة القطاع الزراعي المصري، ويمثل حافزًا لمزيد من الإنجازات في هذا المجال الحيوي.

المعاشات نقابة الزراعيين صرف شهرين لأصحاب المعاشات

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