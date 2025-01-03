باحث في العلاقات الدولية: الاحتلال يطبق خطة الجنرالات بقطاع غزة

قال نعمان العابد، الباحث في العلاقات الدولية، إننا في اليوم 51 من العدوان والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال وحكومة نتنياهو يطبقون ما يسمى بـ "خطة الجنرالات".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة “القاهرة الإخبارية”: "يتم تدمير المستشفيات في قطاع غزة، ويتم ارتكاب إبادة سكانية وإبادة لكل ما هو حي في شمال قطاع غزة، وعندما تم فصل الشمال عن باقي أراضي القطاع، تمت محاولة تفريغه من معظم السكان المتواجدين هناك".

وتابع: "المتبقون في المنطقة أمامهم خياران: إما الموت على يد الآلة العسكرية بعد حصارهم، أو الموت عبر التجويع الممنهج من خلال قطع الماء والغذاء وكل متطلبات الحياة، بالإضافة إلى البرد القارس، فنحن نعلم مدى شدة البرد في هذه الأيام، وهناك العديد من الحالات التي استشهدت جراء هذا البرد".