شهدت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 3-1-2024 ارتفاعًا طفيفًا، مما جعلها محط اهتمام المستثمرين والمشترين، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 322.50 درهم، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 2312.00 درهم، في هذا التقرير، نستعرض أسعار أعيرة الذهب المختلفة وأسباب ارتفاعها.

أسعار الذهب المختلفة في الإمارات

سعر الذهب عيار 24: 322.50 درهم

سعر الذهب عيار 22: 298.50 درهم

سعر الذهب عيار 21: 289.00 درهم

سعر الذهب عيار 18: 247.75 درهم

سعر الذهب عيار 14: 190.75 درهم

سعر الذهب عيار 12: 163.50 درهم

سعر الأونصة: 10031.00 درهم

سعر الجنيه الذهب: 2312.00 درهم

أسعار الذهب عيار 24:

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 322.50 درهم، مما يعكس الطلب المرتفع على هذا العيار من الذهب النقي.

أسعار الذهب عيار 22:

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم 298.50 درهم، وهو يأتي بمثابة الخيار الثاني للمشترين بعد عيار 24.

أسعار الذهب عيار 21:

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 289.00 درهم، حيث يعتبر هذا العيار الأكثر شيوعًا في السوق المحلية.

أسعار الذهب عيار 18:

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 247.75 درهم، مما يجعله خيارًا مفضلًا بين المشترين الذين يبحثون عن جودة مقبولة بسعر معقول.

بشكل عام، تظل أسعار الذهب في الإمارات مستقرة مع بعض الارتفاعات الطفيفة التي تعكس التغيرات في الأسعار العالمية والطلب المحلي. يمكن للمشترين الاستفادة من هذه الأسعار لتحقيق استقرار مالي وضمان ثابت لمستقبلهم.