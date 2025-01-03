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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 3-1-2024

أسعار الذهب في الإمارات اليوم
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
علياء فوري
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شهدت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 3-1-2024 ارتفاعًا طفيفًا، مما جعلها محط اهتمام المستثمرين والمشترين، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 322.50 درهم، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 2312.00 درهم، في هذا التقرير، نستعرض أسعار أعيرة الذهب المختلفة وأسباب ارتفاعها.

أسعار الذهب المختلفة في الإمارات

سعر الذهب عيار 24: 322.50 درهم

سعر الذهب عيار 22: 298.50 درهم

سعر الذهب عيار 21: 289.00 درهم

سعر الذهب عيار 18: 247.75 درهم

سعر الذهب عيار 14: 190.75 درهم

سعر الذهب عيار 12: 163.50 درهم

سعر الأونصة: 10031.00 درهم

سعر الجنيه الذهب: 2312.00 درهم

أسعار الذهب عيار 24:

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 322.50 درهم، مما يعكس الطلب المرتفع على هذا العيار من الذهب النقي.

أسعار الذهب عيار 22:

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم 298.50 درهم، وهو يأتي بمثابة الخيار الثاني للمشترين بعد عيار 24.

أسعار الذهب عيار 21:

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 289.00 درهم، حيث يعتبر هذا العيار الأكثر شيوعًا في السوق المحلية.

أسعار الذهب عيار 18:

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 247.75 درهم، مما يجعله خيارًا مفضلًا بين المشترين الذين يبحثون عن جودة مقبولة بسعر معقول.

بشكل عام، تظل أسعار الذهب في الإمارات مستقرة مع بعض الارتفاعات الطفيفة التي تعكس التغيرات في الأسعار العالمية والطلب المحلي. يمكن للمشترين الاستفادة من هذه الأسعار لتحقيق استقرار مالي وضمان ثابت لمستقبلهم.  

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة سعر الذهب عيار 24 32250 درهم سعر الذهب عيار 22 29850 درهم سعر الذهب عيار 21 28900 درهم سعر الذهب عيار 18 24775 درهم

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