سعر أشهر أعيرة الذهب اليوم السبت 4 -1-2024

ثبت سعر أشهر جرام ذهب وهو من عيار 21 عند نحو 3735 جنيها للبيع و 3760 جنيها للشراء، وذلك في مستهل تعاملات أول أيام الأسبوع السبت الموافق 4-1-2024.

ارتفاع الذهب

ومع إغلاق تداولات أمس الجمعة ارتفع سعر الجرام الواحد بمقدار 10 جنيهات على الأقل في المتوسط .

استقرار الذهب

واستقر سعر الذهب في مصر، مع أول تعاملات اليوم السبت الموافق 4-1-2024؛ داخل محلات الصاغة دون أي تغيير.

عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3201 جنيها للبيع و 3222 جنيها للشراء .

عيار 14

وصل أقل سعر جرام ذهب اليوم وهو من عيار 14 الأدنى فئة مسجلا 2490 جنيها للبيع و 2506 جنيها للشراء .

عيار 24

سجل سعر عيار 24 نحو 4268 جنيها للبيع و 4297 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 29.88 ألف جنيه للبيع و 30.08 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب

ووصل و أوقية الذهب نحو 2644 دولار للبيع و 2645 دولار للشراء.

سعر الذهب

سجل الذهب العالمي أعلى مستوى في 3 أسابيع خلال تداولات اليوم قبل أن يبدأ في التراجع، ولكنه في طريقه إلى تسجيل ارتفاع خلال هذا الأسبوع، وذلك في ظل تراجع مستويات الدولار الأمريكي بالإضافة إلى تزايد الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق.

وصل سعر أونصة الذهب العالمي إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع اليوم عند 2665 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2657 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2653 دولار للأونصة.

يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب الخميس الماضي بنسبة 1.3% ليخترق المتوسط المتحرك 50 يوم عند منطقة 2640 – 2650 دولار للأونصة ويقترب حالياً من المستوى التصحيحي عند 2670 دولار للأونصة.

وكشف تحليل جولد بيليون أسباب عودة ارتفاع الذهب، مرجعاً ذلك إلي تزايد الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية مع بداية تداولات العام الجديد في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وبين روسيا وأوكرانيا.

توقعات الذهب

و من المتوقع أن تلعب التوجهات العالمية دور كبير ومستمر في تحريك أسعار الذهب خلال الفترة الحالية، خاصة مع ترقب الأسواق لبدء ترامب دورته الرئاسية الثانية في 20 يناير الجاري، والتي قد تشهد تنفيذ عددا من السياسات التي أشار إليها ترامب بخصوص الجمارك والسياسات الضريبية.

مؤشر الدولار

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي خلال تداولات أمسبنسبة 0.3% وذلك بعد ارتفاع كبير يوم أمس وتسجيل أعلى مستوى جديد منذ عامين، ولكن تراجعه ساعد الذهب على تسجيل أعلى مستوى في 3 أسابيع قبل أن يبدأ في التراجع قبل نهاية الأسبوع.

وعلى الصعيد الاقتصادي ستصدر مجموعة من البيانات الأمريكية الأسبوع المقبل، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية ومحضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي قد يعطي المتداولين إشارات بشأن السياسة النقدية نظرًا لخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي لتوقعاته لخفض أسعار الفائدة في عام 2025.

من جهة أخرى أظهر مجلس الذهب العالمي أن التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار في الذهب العالمي قد تراجع في الأسبوع الأخيرة من عام 2024 بمقدار – 0.2 طن ذهب وذلك بعد انخفاض في التدفقات إلى صناديق الاستثمار في الذهب المتواجدة في أمريكا الشمالية بمقدار – 4.7 طن ذهب.

لا صحة لتحديد شركات السبائك

وعلي سياق متصل نفى لطفي منيب، نائب الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، صحة ما تم تداوله من أخبار حول تحديد الشعبة أسماء 5 شركات فقط لشراء السبائك الذهبية من خلالها.

وأوضح منيب أن هذه المعلومات غير دقيقة، مؤكداً أن الشعبة ليست جهة مخولة بالإعلان لصالح شركات محددة، وأنها تعمل وفقاً للقانون الذي يحظر تفضيل أي جهة على أخرى.

شراء الذهب

وأشار إلى أن الشعبة توصي دائماً المواطنين بشراء الذهب المدموغ، والذي يخضع للإشراف الكامل من مصلحة الدمغ والموازين لضمان الجودة والمصداقية.

وأضاف نائب رئيس الشعبة أن مصر بها 17 شركة منتجة للسبائك الذهبية، وكلها تخضع لرقابة الجهات المختصة لضمان الالتزام بالمعايير.

وأكد أن الشعبة لا تختص أو توجّه المواطنين نحو شركات معينة على حساب الأخرى، بل تشجع دائماً على التحقق من الدمغة الرسمية لضمان حقوق المستهلك.

واختتم منيب حديثه بالتأكيد على أن الشعبة العامة للذهب تسعى إلى تحقيق الشفافية في السوق، وتعمل على نشر الوعي بين المواطنين حول أهمية شراء الذهب من مصادر موثوقة للحفاظ على استثماراتهم.

وعن سعر الذهب اليوم السبت فارتفع بنحو 5 جنيهات فقط بعد موجة من التذبذب.