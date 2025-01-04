أخبار المنيا| مصنع سكر أبوقرقاص يبدأ اليوم باكورة الإنتاج من القصب.. إزالة 30 تعديا على أراضي مشروعات الطاقة المتجددة

شهدت محافظة المنيا عدة أحداث مهمة على مدار اليوم فقد كلف المحافظ اللواء عماد كدواني، نائبه الدكتور محمد أبو زيد بالقيام على رأس حملة مكبرة على مدار يومين لإزالة التعديات على الأراضي المخصصة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك بدء إنتاج مصنع سكر أبوقرقاص اليوم أولى باكورة إنتاجه للموسم الجديد عقب انطلاق موسم توريد محصول القصب بحضور المحافظ اللواء عماد كدواني، والكيميائي صلاح فتحي، العضو المنتدب، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، كما شهد الطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي حادث تصادم ميكروباص وسيارة نصف نقل مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين.



إزالة 30 حالة تعدٍ على أراضي مشروعات هيئة الطاقة المتجددة.

كلف اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد بالقيام على رأس حملة مكبرة على مدار يومين لإزالة التعديات على الأراضي المخصصة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 30 حالة تعدٍ بمراكز المنيا وأبو قرقاص وسمالوط والصحراوى الشرقى، حيث ضمت الحملة رؤساء المراكز ، بالإضافة إلى ممثلي هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف الحفاظ على الأراضي المملوكة للدولة والتي تم تخصيصها لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة لدعم مشروعات الطاقة النظيفة، والتي تُعد جزءاً أساسياً من خطة التنمية المستدامة.



بعد توقف عام عن استلام محصول القصب.. اليوم بدء إنتاج مصنع سكر أبو قرقاص بالمنيا

أطلق مصنع سكر أبوقرقاص بمحافظة المنيا، اليوم الجمعة 3 يناير2025، أولى باكورة إنتاجه للموسم الجديد عقب انطلاق موسم توريد محصول القصب أمس الخميس، بحضور اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والكيميائي صلاح فتحي، العضو المنتدب، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واكد الكيميائى صلاح فتحى أن مصنع أبوقرقاص من أقدم مصانع السكر فى مصر و الشرق الأوسط ويضم المصنع نحو 1800 عامل بخلاف العمالة غير المباشرة مثل السائقين والعاملين في كسر وشحن القصب.

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في تصادم ميكروباص ونصف نقل بصحراوي ملوي جنوب المنيا.



شهد الطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي جنوب المنيا حادث تصادم ميكروباص وسيارة نصف نقل مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

تلقت الاجهزة الامنية بالمنيا، بلاغا من شرطة تامين الطرق، بحادث تصادم سيارة ميكروباص واخري نصف نقل نتيجة التخطي الخاطئ