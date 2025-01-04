حقيقة انتقال عبد الرحيم دغموم لنادي الزمالك

كشفت تقارير صحفية، حقيقة انتقال عبد الرحيم دغموم صانع ألعاب المصري إلى الزمالك، بعد تردد أنباء خلال الساعات الأخيرة عن دخول اللاعب دائرة اهتمامات مسئولي القلعة البيضاء.

وقالت مصادر، إن النادي لم يتلق عروضاً رسمية بخصوص دغموم حتى الآن، موضحا أن اللاعب الجزائري من أهم العناصر الأساسية بالفريق والمصري لن يفرط فيه.

وعن مفاوضات التجديد، أكد المصدر أن دغموم يرحب بالتجديد للنادي البورسعيدي، في ظل العلاقة الطيبة التي تربطه بالجهاز الفني واللاعبين وجماهير بورسعيد، مشيراً إلى أن مفاوضات التجديد للاعب قائمة.

وينتهي عقد عبد الرحيم دغموم مع المصري بنهاية الموسم الجاري، ويحق للاعب التوقيع لأي نادٍ مجاناً في يناير الجاري.

عصفت الغيابات بهجوم النادي المصري قبل مباراة الفريق البورسعيدي المرتقبة أمام الزمالك، والمقرر لها السادسة مساء غد، الأحد، باستاد برج العرب فى الكونفدرالية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويفتقد المصري لجهود ثلاثة من أهم لاعبيه في مواجهة الزمالك، وهم ميدو جابر والذي تعرض للإصابة بشرخ في مشط القدم خلال مشاركته أمام بلاك بولز بالجولة الثانية، وكذلك باهر المحمدى مدافع الفريق والذي تعرض للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، بالإضافة إلى عبد الرحيم دغموم صانع ألعاب الفريق، والذي يغيب للإيقاف عقب حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة الزمالك الأخيرة.