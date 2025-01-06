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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار العالم

طقس السعودية.. أمطار رعدية غزيرة ورياح مثيرة للأتربة

طقس السعودية
طقس السعودية
محمد الصاحى
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يشهد طقس السعودية استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، الباحة.

 وتوقع المركز السعودي للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة تبوك مع فرصة لتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على الأطراف الشمالية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-50 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

وأوضح التقرير أن ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة كذلك على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-35 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

طقس السعودية أمطار رعدية المركز السعودي للأرصاد

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