قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا يحدث في الوسط الفني | مكي يبدأ تصوير مسلسله .. وياسمين صبري في الأرض السودا
العاصفة تقترب.. تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة
بروتوكول بين نقابات الصحفيين والمهندسين والمحامين ومعامل رويال لاب لتقديم مزايا استثنائية للأعضاء
شركات الطيران الأمريكية تلغي 1300 رحلة جوية اليوم | تفاصيل
تعرضت لهجوم شرس.. القصة الكاملة لأزمة مي فاروق بعد زواجها ونجوم يدعمونها
تعزيز التعاون بين مصر وقطر في تدريب المعلمين وتطوير المناهج
سقوط 30 مصابًا جراء استهداف إسرائيلي لمدرسة تؤوى اللاجئين بغزة
وظائف جديدة بالسكة الحديد 2025.. قدم الآن
وزيرا العمل والمالية يبحثان تسهيل إجراءات دعم العمالة غير المنتظمة
الحرس الثوري يهدد إسرائيل: نستطيع استهدافه بشكل مضاعف
ماكرون يدعو لـ تغيير النظام في سوريا بلا سذاجة.. وأوكرانيا لخوض محادثات واقعية مع روسيا
انتشار أمني لتأمين 120 منشأة ترفيهية بالجيزة خلال عيد الميلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

علاقة حب جمعتها الرسائل.. هل التقى جبران خليل جبران بمي زيادة

جبران خليل جبران
جبران خليل جبران
رنا أشرف
×

في تاريخ الأدب العربي، تبرز قصة الحب التي جمعت بين الأديب اللبناني جبران خليل جبران والكاتبة الفلسطينية-المصرية مي زيادة كواحدة من أكثر القصص استثنائية ورومانسية. قصة لم تُنسج على أرض الواقع، بل عاشت في فضاء الرسائل والأفكار العميقة، وظلت شاهدة على ارتباط روحين رغم البعد المكاني والزماني بينهما.


 لقاء بين العقول

بدأت هذه القصة عام 1912، عندما قرأت مي زيادة أعمال جبران خليل جبران، فأُعجبت بأفكاره العميقة وأساليبه الأدبية المتميزة. قررت أن تكتب إليه رسالة تعبّر فيها عن تقديرها لإبداعه، فكان رد جبران يحمل امتنانًا عميقًا واهتمامًا واضحًا، ومنذ تلك اللحظة، بدأت مراسلات بينهما استمرت لنحو عشرين عامًا، حتى وفاة جبران عام 1931.

رغم أن مي وجبران لم يلتقيا وجهًا لوجه أبدًا، إلا أن رسائلهما كانت أشبه بجسر يمتد بين نيويورك، حيث عاش جبران، والقاهرة، حيث استقرت مي. حملت هذه الرسائل مشاعر متدفقة، مزيجًا من الحب، الإعجاب الفكري، والبحث الروحي المشترك عن معنى أسمى للحياة والحب.

جبران: الحب العميق والغياب
 

في رسائله إلى مي، أظهر جبران حبًا عميقًا ومخلصًا، رغم إدراكه أنهما قد لا يلتقيان أبدًا. كتب لها في إحدى رسائله: “أحبك كما يحب الغريب مدينة لم يرها، لكنه يتوق إليها بروحه.” كان يرى في مي صورة المرأة المثقفة الملهمة، التي تفهم أعماقه وتعبر معها الكلمات عن مشاعر لا يمكن أن تُقال وجهًا لوجه


مي: الحلم البعيد


أما مي، فوجدت في جبران روحًا مكملة لها. في إحدى رسائلها، كتبت إليه: “أنت عندي فوق الحب، وأكبر من العاطفة.” كانت تعيش حالة من التعلق العاطفي والروحي بجبران، ترى فيه رجلًا مختلفًا عن كل من عرفتهم، يمتلك عقلًا ساميًا وقلبًا نابضًا بالحياة.

رسائل الحب الخالدة

امتازت رسائل جبران ومي بالعمق العاطفي والفلسفي، حيث ناقشا في كتاباتهما قضايا الحب، الفقد، المعاناة، وحتى الموت. لم تكن رسائلهما مجرد كلمات عابرة، بل كانت قطعًا أدبية تحمل مشاعر صادقة ومضامين فكرية سامية.

النهاية: حب بلا لقاء

رحل جبران عن العالم عام 1931 دون أن يلتقي بمي، لكن حبهما بقي خالدًا عبر رسائلهما، التي أصبحت وثيقة أدبية تروي حكاية حب فريدة. 

وبعد وفاة جبران، عانت مي من الوحدة والحزن، وعاشت سنواتها الأخيرة في ظروف قاسية، لكنها ظلّت تحمل ذكرى حبها لجبران حتى النهاية.

جبران خليل جبران مي زيادة المرأة المثقفة الأدب العربي الأديب اللبناني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

زيادة الإيجار القديم رسميا 2025.. اعرف الموعد وآلية التطبيق

تفاصيل جديدة في واقعة العثور علي جثتي زوجين مصر الجديدة

تفاصيل جديدة في واقعة العثور علي جثتي زوجين بـ مصر الجديدة

سرقة الكهرباء

لضبط سارقى التيار .. قرار جديد من الكهرباء

3 أيام متتالية إجازة مدفوعة الأجر.. مفاجأة لموظفي الحكومة والقطاع الخاص في يناير

3 أيام متتالية إجازة مدفوعة الأجر.. مفاجأة لموظفي الحكومة والقطاع الخاص في يناير

وزير التربية والتعليم

التعليم: حظر عقد امتحانات نصف العام 2025 اليوم وغدا

كيف يرفع البلاء

كيف يرفع الله البلاء سريعا؟.. بذكر واحد تبتعد عنك المصائب

الطقس

البس الجاكت| سقوط أمطار ورياح شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

الدولار رسميًا الآن.. أقل سعر في البنوك اليوم الاثنين 6-1-2025

الدولار رسميا الآن.. تراجع ملحوظ في البنوك اليوم الإثنين 6-1-2025

ترشيحاتنا

وزير الزراعة

لخفض الاستيراد.. وزير الزراعة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإنتاج "البيتموس" من المخلفات

الدكتورة غادة البدوي، أمين الأمانة المركزية للتدريب والتثقيف بحزب "حماة الوطن"

حماة الوطن : نولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الوعي المجتمعي لمجابهة التحديات العالمية

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد

بالصور

لماذا لا يجب تناول الكبدة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل؟

لماذا لا يجب تناول الكبدة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل؟
لماذا لا يجب تناول الكبدة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل؟
لماذا لا يجب تناول الكبدة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل؟

كهربائية وهجينة.. تويوتا تعيد سيارة قديمة للحياة بمميزات جديدة

تويوتا بريفيا
تويوتا بريفيا
تويوتا بريفيا

بشورت جلد.. سميرة سعيد تثير الجدل قبل عيد ميلادها الـ ٦٦

سميرة سعيد
سميرة سعيد
سميرة سعيد

أول سيارة بجهاز تدفئة وتسخين في الزجاج الأمامي من جينيسيس

جينيسيس تدفئة الزجاج الأمامي
جينيسيس تدفئة الزجاج الأمامي
جينيسيس تدفئة الزجاج الأمامي

فيديو

شعبان عبد الرحيم

خروف السبب.. مفاجأة حول وفاة شعبان عبد الرحيم

بسمة بوسيل

صرخة أنثى.. تعليق بسمة بوسيل على أغنيتها الجديدة

جورج وسوف وابنه الراحل وديع

أصعب ذكرى.. تعليق مؤثر من جورج وسوف على رحيل ابنه

مسلسل فهد البطل

أحمد العوضي يقلب السوشيال ميديا بمسابقة رمضان وزيادة عدد الفائزين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي "44"

د. محمد حسن معاذ

د. محمد حسن معاذ يكتب: استقرار الأسرة أساس لبناء المجتمع في فكر الإمام محمد زكي إبراهيم

د. سماح رمضان خميس - وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنصورة

د. سماح رمضان خميس تكتب: الجامعات المصرية تحتضن ذوي الهمم وتُلبي احتياجاتهم

د. إسلام عبد الرؤوف - الأستاذ بجامعتي الأزهر والسلطان قابوس

د. إسلام عبد الرؤوف يكتب: الإعلام والتحولات الجيوسياسية .. من يسيطر على العالم؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: باوكيس وفيليمون

المزيد